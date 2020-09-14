النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً

تتكوّن من الأب والأم ورضيع 18 شهراً

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد على مستوطن أدين بقتل رضيع فلسطيني ووالديه من عائلة دوابشة حرقاً قبل خمسة أعوام في منزلهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت محكمة اللد المركزية حكمها على عميرام بن أوليئيل الذي دين في مايو بقتل العائلة الفلسطينية في 2015، وأدين أيضاً مرتين بتهمتي القتل العمد والحرق المتعمد والتآمر لارتكاب جريمة كراهية، وفقاً لـ" فرانس 24".

وفي يوليو2015، قُتل الرضيع علي دوابشة البالغ 18 شهراً حرقاً أثناء نومه بعد إلقاء قنابل مولوتوف على منزل الأسرة في قرية دوما بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وتوفي والداه -اللذان فوجئا بالهجوم أثناء نومهما- متأثرين بحروقهما بعد أسابيع، ولم ينجُ من الهجوم سوى شقيقه "أحمد" البالغ حينها أربع سنوات.

أثارت هذه المأساة حالة من التأثر والغضب في الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل" والخارج.

وفي مايو 2019، أقر إسرائيلي آخر أوقف على خلفية هذه القضية بتهمة المشاركة في الإعداد لـ"جريمة عنصرية". وفي أكتوبر الماضي أدين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، في إشارة إلى مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين يشككون في سلطة الدولة.

السجن المؤبد إسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً
سبق

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد على مستوطن أدين بقتل رضيع فلسطيني ووالديه من عائلة دوابشة حرقاً قبل خمسة أعوام في منزلهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت محكمة اللد المركزية حكمها على عميرام بن أوليئيل الذي دين في مايو بقتل العائلة الفلسطينية في 2015، وأدين أيضاً مرتين بتهمتي القتل العمد والحرق المتعمد والتآمر لارتكاب جريمة كراهية، وفقاً لـ" فرانس 24".

وفي يوليو2015، قُتل الرضيع علي دوابشة البالغ 18 شهراً حرقاً أثناء نومه بعد إلقاء قنابل مولوتوف على منزل الأسرة في قرية دوما بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وتوفي والداه -اللذان فوجئا بالهجوم أثناء نومهما- متأثرين بحروقهما بعد أسابيع، ولم ينجُ من الهجوم سوى شقيقه "أحمد" البالغ حينها أربع سنوات.

أثارت هذه المأساة حالة من التأثر والغضب في الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل" والخارج.

وفي مايو 2019، أقر إسرائيلي آخر أوقف على خلفية هذه القضية بتهمة المشاركة في الإعداد لـ"جريمة عنصرية". وفي أكتوبر الماضي أدين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، في إشارة إلى مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين يشككون في سلطة الدولة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
06:43 PM

السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً

تتكوّن من الأب والأم ورضيع 18 شهراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
580

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد على مستوطن أدين بقتل رضيع فلسطيني ووالديه من عائلة دوابشة حرقاً قبل خمسة أعوام في منزلهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت محكمة اللد المركزية حكمها على عميرام بن أوليئيل الذي دين في مايو بقتل العائلة الفلسطينية في 2015، وأدين أيضاً مرتين بتهمتي القتل العمد والحرق المتعمد والتآمر لارتكاب جريمة كراهية، وفقاً لـ" فرانس 24".

وفي يوليو2015، قُتل الرضيع علي دوابشة البالغ 18 شهراً حرقاً أثناء نومه بعد إلقاء قنابل مولوتوف على منزل الأسرة في قرية دوما بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وتوفي والداه -اللذان فوجئا بالهجوم أثناء نومهما- متأثرين بحروقهما بعد أسابيع، ولم ينجُ من الهجوم سوى شقيقه "أحمد" البالغ حينها أربع سنوات.

أثارت هذه المأساة حالة من التأثر والغضب في الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل" والخارج.

وفي مايو 2019، أقر إسرائيلي آخر أوقف على خلفية هذه القضية بتهمة المشاركة في الإعداد لـ"جريمة عنصرية". وفي أكتوبر الماضي أدين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، في إشارة إلى مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين يشككون في سلطة الدولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,998
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,926
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,558

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة