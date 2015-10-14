النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هنا قائمة للنشاطات الفنية الروسية بالرياض على هامش زيارة بوتين

ديميترييف: حققت روسيا والمملكة طفرة كبيرة في مجال التعاون الثقافي

افتتح الصندوق الروسي للاستثمار ووزارة الثقافة السعودية، معرضاً لروائع الفن الروسي، في إطار برنامج "ثقافة روسيا في الرياض"، بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.

وأقيم المعرض والفعاليات الفنية اللاحقة، في إطار البرنامج الثقافي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويتضمن:

-معرض "كاندينسكي وروسيا" من مجموعة متحف الدولة الروسية.

-معرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات".

-حفلة لنجوم فن الأوبرا الروسية، برفقة أوركسترا P.I. Big Symphony تشايكوفسكي.

-أسبوع السينما الروسية.

-عرض ضوئي فريد من نوعه "روسيا والعالم: مسار تنمية طوال الألفية".

ووفق موقع "روسيا اليوم" قال كيريل ديميترييف؛ المدير العام لصندوق الاستثمار الروسي المباشر: "لقد حققت روسيا والمملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في مجال التعاون الثقافي في السنوات الأخيرة.

وتمّ بالفعل تنظيم عدد من الأحداث المهمة في السعودية بمشاركة ممثلين بارزين للثقافة الروسية، على وجه الخصوص، حفل موسيقي لأوركسترا مسرح مارينسكي ومعرض لأعمال الفنانين الروس من مجموعة متحف الدولة الروسية.

وستصبح أيام الثقافة الروسية في الرياض أكبر حدث ثقافي روسي في المملكة حتى الآن.

وتلعب الثقافة دوراً مهماً في عملية التحول التي تجري حالياً في المملكة، ونرى لديها اهتماماً كبيراً بالثقافة الروسية، والسعودية تنفتح بنشاط على العالم الخارجي".

بوتين في السعودية الصندوق الروسي للاستثمار وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هنا قائمة للنشاطات الفنية الروسية بالرياض على هامش زيارة بوتين
سبق

افتتح الصندوق الروسي للاستثمار ووزارة الثقافة السعودية، معرضاً لروائع الفن الروسي، في إطار برنامج "ثقافة روسيا في الرياض"، بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.

وأقيم المعرض والفعاليات الفنية اللاحقة، في إطار البرنامج الثقافي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويتضمن:

-معرض "كاندينسكي وروسيا" من مجموعة متحف الدولة الروسية.

-معرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات".

-حفلة لنجوم فن الأوبرا الروسية، برفقة أوركسترا P.I. Big Symphony تشايكوفسكي.

-أسبوع السينما الروسية.

-عرض ضوئي فريد من نوعه "روسيا والعالم: مسار تنمية طوال الألفية".

ووفق موقع "روسيا اليوم" قال كيريل ديميترييف؛ المدير العام لصندوق الاستثمار الروسي المباشر: "لقد حققت روسيا والمملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في مجال التعاون الثقافي في السنوات الأخيرة.

وتمّ بالفعل تنظيم عدد من الأحداث المهمة في السعودية بمشاركة ممثلين بارزين للثقافة الروسية، على وجه الخصوص، حفل موسيقي لأوركسترا مسرح مارينسكي ومعرض لأعمال الفنانين الروس من مجموعة متحف الدولة الروسية.

وستصبح أيام الثقافة الروسية في الرياض أكبر حدث ثقافي روسي في المملكة حتى الآن.

وتلعب الثقافة دوراً مهماً في عملية التحول التي تجري حالياً في المملكة، ونرى لديها اهتماماً كبيراً بالثقافة الروسية، والسعودية تنفتح بنشاط على العالم الخارجي".

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
12:34 PM

هنا قائمة للنشاطات الفنية الروسية بالرياض على هامش زيارة بوتين

ديميترييف: حققت روسيا والمملكة طفرة كبيرة في مجال التعاون الثقافي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,144

افتتح الصندوق الروسي للاستثمار ووزارة الثقافة السعودية، معرضاً لروائع الفن الروسي، في إطار برنامج "ثقافة روسيا في الرياض"، بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.

وأقيم المعرض والفعاليات الفنية اللاحقة، في إطار البرنامج الثقافي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويتضمن:

-معرض "كاندينسكي وروسيا" من مجموعة متحف الدولة الروسية.

-معرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات".

-حفلة لنجوم فن الأوبرا الروسية، برفقة أوركسترا P.I. Big Symphony تشايكوفسكي.

-أسبوع السينما الروسية.

-عرض ضوئي فريد من نوعه "روسيا والعالم: مسار تنمية طوال الألفية".

ووفق موقع "روسيا اليوم" قال كيريل ديميترييف؛ المدير العام لصندوق الاستثمار الروسي المباشر: "لقد حققت روسيا والمملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في مجال التعاون الثقافي في السنوات الأخيرة.

وتمّ بالفعل تنظيم عدد من الأحداث المهمة في السعودية بمشاركة ممثلين بارزين للثقافة الروسية، على وجه الخصوص، حفل موسيقي لأوركسترا مسرح مارينسكي ومعرض لأعمال الفنانين الروس من مجموعة متحف الدولة الروسية.

وستصبح أيام الثقافة الروسية في الرياض أكبر حدث ثقافي روسي في المملكة حتى الآن.

وتلعب الثقافة دوراً مهماً في عملية التحول التي تجري حالياً في المملكة، ونرى لديها اهتماماً كبيراً بالثقافة الروسية، والسعودية تنفتح بنشاط على العالم الخارجي".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,054
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,769
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,873
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,583

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة