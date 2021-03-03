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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض وحائل والقصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعة والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمزاحمية والمجمعة وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أيضًا سُحبًا رعدية تستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر والعويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة برياح نشطة وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الفرع والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.


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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض وحائل والقصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعة والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمزاحمية والمجمعة وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أيضًا سُحبًا رعدية تستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر والعويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة برياح نشطة وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الفرع والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.


03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
01:03 AM

8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض وحائل والقصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعة والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمزاحمية والمجمعة وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أيضًا سُحبًا رعدية تستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر والعويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة برياح نشطة وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الفرع والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.


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