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"الأرصاد": عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على تبوك والجوف والشمالية والشرقية

سماء غائمة وأمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ خفيفة على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة تتحول على الجزأين الشمالي والأوسط إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على تبوك والجوف والشمالية والشرقية
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ خفيفة على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة تتحول على الجزأين الشمالي والأوسط إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
12:55 PM

"الأرصاد": عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على تبوك والجوف والشمالية والشرقية

سماء غائمة وأمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ خفيفة على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة تتحول على الجزأين الشمالي والأوسط إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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