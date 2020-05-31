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أفغانستان: تسجيل 866 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية، يوم السبت، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بلغ 866 حالة إصابة خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس بلغ خلال الفترة ذاتها ثلاث حالات ليصل الإجمالي إلى 249، فيما تَمَاثل 44 من المرضى للشفاء ليصل العدد الإجمالي إلى 1303.

وخصص البنك الدولي حوالى 100 مليون دولار؛ لمساعدة البلاد على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار الفيروس فيها.

فيروس كورونا الجديد

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أفغانستان: تسجيل 866 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية، يوم السبت، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بلغ 866 حالة إصابة خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس بلغ خلال الفترة ذاتها ثلاث حالات ليصل الإجمالي إلى 249، فيما تَمَاثل 44 من المرضى للشفاء ليصل العدد الإجمالي إلى 1303.

وخصص البنك الدولي حوالى 100 مليون دولار؛ لمساعدة البلاد على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار الفيروس فيها.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:20 AM

أفغانستان: تسجيل 866 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

خلال الــ24 ساعة الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية، يوم السبت، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بلغ 866 حالة إصابة خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس بلغ خلال الفترة ذاتها ثلاث حالات ليصل الإجمالي إلى 249، فيما تَمَاثل 44 من المرضى للشفاء ليصل العدد الإجمالي إلى 1303.

وخصص البنك الدولي حوالى 100 مليون دولار؛ لمساعدة البلاد على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار الفيروس فيها.

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