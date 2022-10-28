"التميمي": مستشفى الإيمان يشهد نقلة نوعية شاملة تحقق أهداف رؤية 2030

مقدراً لمنسوبيه دعمهم وعملهم التكاملي وروح الفريق الواحد

‬زار الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، د. صالح بن عبدالله التميمي، مستشفى الإيمان العام.

التقى "التميمي" خلال الزيارة مدير المستشفى، د. محمد المالكي، وبكل منسوبيه، مقدراً لهم دعمهم وعملهم التكاملي وروح الفريق الواحد مع بقية منشآت "التجمع الأول".

وثمن الجهود المبذولة والتطور الملحوظ في خدمة صحة المواطن وسلامته، مؤكداً على بذل المزيد حتى يحظى جميع أفراد المجتمع، وهم محور اهتمامنا بخدمات ذات جودة عالية ونوعية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة الصحية 2030.

وعدَّ "التميمي" مستشفى الإيمان كياناً هاماً للخدمات الصحية التي يقدمها تجمع الرياض الصحي الأول؛ حيث يحظى بمكانة جغرافية مميزة ومنطقة سكانية عالية الكثافة، ويقدم خدماته لشريحة كبيرة ومختلفة من المجتمع بالعاصمة الرياض.

وذكر أن مستشفى الإيمان يشهد نقلة نوعية وشاملة وتطور ملحوظ ومتسارع على كل الصعد، في ظل وجود إمكانيات كبيرة، ووسائل رعاية طبية وآليات عمل وعلاج حديثة.

بالإضافة إلى ما يضمه المستشفى من كوادر طبية وفنية وإدارية متخصصة بمؤهلات وخبرات عالية لتقديم الخدمة المتميزة.

ولفتت إلى أن جميع ذلك يساهم في الوصول إلى رضى المريض بتحقيق تجربة ناجحة ورحلة علاجية سهلة وميسرة وفق أعلى معايير الجودة لسلامة المرضى.