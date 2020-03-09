"الشورى" يوافق على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها

طالب هيئة الرقابة بمراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها .



كما قدم عدد من أعضاء الشورى في مداخلاتهم بعض الآراء والملحوظات على ما تضمنه تقرير الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما يعزز من أدائها ويحقق أهدافها .



ونوه عدد من أعضاء الشورى في مداخلاتهم بما تبذله الهيئة العامة للصناعات العسكرية من جهود لوضع السياسات العامة والاستراتيجيات المستقبلية والأنظمة ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية بما يسهم في تطويره وتوطينه ويدعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.



وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ.



وطالب المجلس - في قرار أصدره اليوم - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها.



كما طالب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة.