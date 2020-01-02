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رئيس "الانتقالي الجنوبي" يوجّه بتسليم الأموال المتحفَّظ عليها لقيادة قوة الواجب "802" السعودية

في إطار التزام المجلس بتنفيذ "اتفاق الرياض" وحرصه على إنجاح الجهود التي يبذلها التحالف

وجّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها، إلى قيادة التحالف؛ وتحديدًا قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن؛ تأكيدًا على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال.

وتفصيلًا أدلى المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، بتصريح صحفي هام، يتعلق بالأموال التي تَحفّظت عليها الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء؛ فيما يلي نصه:

"في إطار التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ "اتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ وجّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي، بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها إلى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن؛ تأكيدًا على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال".

حيث تبذل المملكة جهودًا كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية، والتي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم.

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي تسليم الحاويات والأموال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "الانتقالي الجنوبي" يوجّه بتسليم الأموال المتحفَّظ عليها لقيادة قوة الواجب "802" السعودية
سبق

وجّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها، إلى قيادة التحالف؛ وتحديدًا قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن؛ تأكيدًا على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال.

وتفصيلًا أدلى المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، بتصريح صحفي هام، يتعلق بالأموال التي تَحفّظت عليها الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء؛ فيما يلي نصه:

"في إطار التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ "اتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ وجّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي، بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها إلى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن؛ تأكيدًا على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال".

حيث تبذل المملكة جهودًا كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية، والتي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
08:34 AM

رئيس "الانتقالي الجنوبي" يوجّه بتسليم الأموال المتحفَّظ عليها لقيادة قوة الواجب "802" السعودية

في إطار التزام المجلس بتنفيذ "اتفاق الرياض" وحرصه على إنجاح الجهود التي يبذلها التحالف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها، إلى قيادة التحالف؛ وتحديدًا قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن؛ تأكيدًا على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال.

وتفصيلًا أدلى المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، بتصريح صحفي هام، يتعلق بالأموال التي تَحفّظت عليها الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء؛ فيما يلي نصه:

"في إطار التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ "اتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ وجّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي، بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها إلى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن؛ تأكيدًا على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال".

حيث تبذل المملكة جهودًا كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية، والتي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم.

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