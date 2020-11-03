النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

الزي السعودي كاملاً.. "نادي سباقات الخيل" يحدد آلية الدخول لساحة الاستعراض

منع أي شخص يرتدي أي قميص ذي أكمام قصيرة أو يرتدي الجينز من الدخول

أعلن نادي سباقات الخيل لجميع الملاك والمدربين بأنه ابتداءً من حفل السباق رقم (25) يوم الجمعة القادم 20/ 3/ 1442 الموافق 6/ 11/ 2020، سيكون الدخول لمنطقة ساحة الاستعراض في نادي سباقات الخيل بالزي السعودي الكامل "الثوب والشماغ أو الغترة"، أو بالقميص والبنطلون الرسميين، والسيّاس بشعار الإسطبل، مع إبراز تصريح الدخول.

وأكد أنه سيتم منع أي شخص يرتدي أي قميص ذي أكمام قصيرة، أو الجينز، من الدخول إلى ساحة الاستعراض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الزي السعودي كاملاً.. "نادي سباقات الخيل" يحدد آلية الدخول لساحة الاستعراض
سبق

أعلن نادي سباقات الخيل لجميع الملاك والمدربين بأنه ابتداءً من حفل السباق رقم (25) يوم الجمعة القادم 20/ 3/ 1442 الموافق 6/ 11/ 2020، سيكون الدخول لمنطقة ساحة الاستعراض في نادي سباقات الخيل بالزي السعودي الكامل "الثوب والشماغ أو الغترة"، أو بالقميص والبنطلون الرسميين، والسيّاس بشعار الإسطبل، مع إبراز تصريح الدخول.

وأكد أنه سيتم منع أي شخص يرتدي أي قميص ذي أكمام قصيرة، أو الجينز، من الدخول إلى ساحة الاستعراض.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
02:15 PM

الزي السعودي كاملاً.. "نادي سباقات الخيل" يحدد آلية الدخول لساحة الاستعراض

منع أي شخص يرتدي أي قميص ذي أكمام قصيرة أو يرتدي الجينز من الدخول

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
156

أعلن نادي سباقات الخيل لجميع الملاك والمدربين بأنه ابتداءً من حفل السباق رقم (25) يوم الجمعة القادم 20/ 3/ 1442 الموافق 6/ 11/ 2020، سيكون الدخول لمنطقة ساحة الاستعراض في نادي سباقات الخيل بالزي السعودي الكامل "الثوب والشماغ أو الغترة"، أو بالقميص والبنطلون الرسميين، والسيّاس بشعار الإسطبل، مع إبراز تصريح الدخول.

وأكد أنه سيتم منع أي شخص يرتدي أي قميص ذي أكمام قصيرة، أو الجينز، من الدخول إلى ساحة الاستعراض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,847
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,960

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة