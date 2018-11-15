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#موسم_الرياض يقيم ورشة "فن التمثيل"

قدّمها النجم أشرف عبدالباقي.. وحضرها طلاب وحدة المسرح

أقام #موسم_الرياض، أمس الخميس؛ ورشة عمل للفنان المصري أشرف عبدالباقي، بعنوان "فن التمثيل"، حضرها عدد من طلاب وحدة المسرح بجامعة الملك سعود، وعدد من المهتمين بمجال التمثيل.


وتحدّث الفنان أشرف عبدالباقي للحضور عن بداياته الفنية، والدور الكبير الذي لعبه المسرح في صقل موهبته، رغم أنه انطلق من مسرح الهواة، مطالبًا الممثّلين المبتدئين بالوثوق في إمكانياتهم، ومحاولة التغلُّب على العقبات التي تواجههم، كما طرح عددٌ من الحضور أسئلةً حول المجال الفني وخفاياه للنجم أشرف عبدالباقي، الذي تجاوب مع كل الأسئلة؛ حيث تجاوزت ورشة العمل وقتها المحدد بأكثر من ساعة بسبب سلسلة النقاشات المثرية التي كانت بين الفنان وطلاب المسرح تحديداً.

وتأتي هذه الورشة بالتزامن مع عرض الفنان أشرف عبدالباقي مسرحية "جريمة في المعادي"، على مسرح الفنان "بكر الشدي" في منطقة "الرياض بوليفارد"، التي يشاركه بطولتها نخبة من نجوم المسرح المصري، مثل: ياسمين سمير، وأحمد الشربيني، وبلال مجدي، وهي من تدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وبدأت أول عروضها أول أمس الأربعاء 13 نوفمبر، وتستمر حتى يوم السبت 16 نوفمبر 2019م.

#موسم_الرياض فن التمثيل جامعة الملك سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#موسم_الرياض يقيم ورشة "فن التمثيل"
سبق

أقام #موسم_الرياض، أمس الخميس؛ ورشة عمل للفنان المصري أشرف عبدالباقي، بعنوان "فن التمثيل"، حضرها عدد من طلاب وحدة المسرح بجامعة الملك سعود، وعدد من المهتمين بمجال التمثيل.


وتحدّث الفنان أشرف عبدالباقي للحضور عن بداياته الفنية، والدور الكبير الذي لعبه المسرح في صقل موهبته، رغم أنه انطلق من مسرح الهواة، مطالبًا الممثّلين المبتدئين بالوثوق في إمكانياتهم، ومحاولة التغلُّب على العقبات التي تواجههم، كما طرح عددٌ من الحضور أسئلةً حول المجال الفني وخفاياه للنجم أشرف عبدالباقي، الذي تجاوب مع كل الأسئلة؛ حيث تجاوزت ورشة العمل وقتها المحدد بأكثر من ساعة بسبب سلسلة النقاشات المثرية التي كانت بين الفنان وطلاب المسرح تحديداً.

وتأتي هذه الورشة بالتزامن مع عرض الفنان أشرف عبدالباقي مسرحية "جريمة في المعادي"، على مسرح الفنان "بكر الشدي" في منطقة "الرياض بوليفارد"، التي يشاركه بطولتها نخبة من نجوم المسرح المصري، مثل: ياسمين سمير، وأحمد الشربيني، وبلال مجدي، وهي من تدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وبدأت أول عروضها أول أمس الأربعاء 13 نوفمبر، وتستمر حتى يوم السبت 16 نوفمبر 2019م.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
05:38 PM

#موسم_الرياض يقيم ورشة "فن التمثيل"

قدّمها النجم أشرف عبدالباقي.. وحضرها طلاب وحدة المسرح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام #موسم_الرياض، أمس الخميس؛ ورشة عمل للفنان المصري أشرف عبدالباقي، بعنوان "فن التمثيل"، حضرها عدد من طلاب وحدة المسرح بجامعة الملك سعود، وعدد من المهتمين بمجال التمثيل.


وتحدّث الفنان أشرف عبدالباقي للحضور عن بداياته الفنية، والدور الكبير الذي لعبه المسرح في صقل موهبته، رغم أنه انطلق من مسرح الهواة، مطالبًا الممثّلين المبتدئين بالوثوق في إمكانياتهم، ومحاولة التغلُّب على العقبات التي تواجههم، كما طرح عددٌ من الحضور أسئلةً حول المجال الفني وخفاياه للنجم أشرف عبدالباقي، الذي تجاوب مع كل الأسئلة؛ حيث تجاوزت ورشة العمل وقتها المحدد بأكثر من ساعة بسبب سلسلة النقاشات المثرية التي كانت بين الفنان وطلاب المسرح تحديداً.

وتأتي هذه الورشة بالتزامن مع عرض الفنان أشرف عبدالباقي مسرحية "جريمة في المعادي"، على مسرح الفنان "بكر الشدي" في منطقة "الرياض بوليفارد"، التي يشاركه بطولتها نخبة من نجوم المسرح المصري، مثل: ياسمين سمير، وأحمد الشربيني، وبلال مجدي، وهي من تدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وبدأت أول عروضها أول أمس الأربعاء 13 نوفمبر، وتستمر حتى يوم السبت 16 نوفمبر 2019م.

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