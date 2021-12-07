"إداريو التعليم" يناشدون "آل الشيخ" سرعة إعلان "الترقيات" قبل نهاية العام

بعضهم تجمّد راتبه دون علاوة منذ سنوات لوصوله لآخر درجات سلم الرواتب

ناشد موظفو وموظفات وزارة التعليم (الإداريون)، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالتوجيه للمسؤولين عن الترقيات بالوزارة، بسرعة إنهاء إجراءات إعلان نتائج الترقية وأسماء المترشحين قبل نهاية العام الميلادي تحفيزاً لهم وحفظاً لحقوقهم المالية.

وقال عدد منهم لـ "سبق"، إنه مضى عدة أشهر على انتهاء الوزارة من استقبال بطاقات الترقية والعمل عليها، مشيرين إلى أن الإجابة التي يحصلون عليها منذ شهرين حين المراجعة والسؤال عن موعد إعلان أسماء المترشحين هي (خلال أسبوعين سيتم الإعلان) وهي التي لم تحدث حتى اليوم، فيما المعلومات التي وصلت إليهم تفيد بانتهاء عمليات المفاضلة بين المتقدمين والعمل عليها ولم يتبقَ سوى إعلان أسماء المترشحين.

وناشد الجميع -من مختلف المراتب والمناطق- زملاءهم بديوان الوزارة، سرعة إعلان المترشحين قبل نهاية العام، ليستفيد المترقون والمترقيات من العلاوة السنوية على مراتبهم الجديدة التي كفلها لهم النظام، وحيث إنه يوجد بينهم الكثير ممّن توقفت علاوته السنوية منذ سنوات بسبب بقائه على مرتبته الحالية حتى وصولهم لآخر درجة في سلم الراتب.