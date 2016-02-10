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"مجلس العدل" تحصد جائزتين في المهرجان المسرحي الخامس

أفضل عرض وأحسن ممثل أولي

حقق مسرح جامعة الملك سعود عن مسرحية "مجلس العدل"، جائزتي أفضل عرض مسرحي، وأحسن ممثل أولي لعبدالعزيز الزريق، في المهرجان المسرحي الخامس بجامعة الملك عبدالعزيز، الأسبوع الماضي.

شارك في المهرجان 11 عرضاً مسرحياً من مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مدير إدارة المسرح بجامعة الملك سعود، سامي السعرة: إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل الدؤوب والدعم اللامحدود من إدارة الجامعة وحرصها على دعم أبنائها الطلبة، وبالأخص نشاط المسرح الذي يعد حراكاً ثقافياً في ظل دعم حكومتنا، ممثلةً في وزارة الثقافة لدعم المسرح الوطني، وبالاتساق مع هذا الحراك الثقافي الوطني للمسرح.

وشكر "السعرة" طاقم العمل وعلى رأسهم المشرف العام على المسرحية محمد الشمراني، ومخرج المسرحية عائض البقمي، ومساعد المخرج تركي باعيسى، وممثلي المسرحية: محمد الزريق، أحمد العنزي، خالد الحارثي، ياسر السرحاني، فراس الجبلي، عبد الله العبدلي، عبدالعزيز الزريق، أحمد الكاف، رشيد الدوسري، عبدالعزيز حدادي.

من جهته، قال مخرج العرض عايض البقمي: إن مسرحية مجلس العدل، حصلت على جوائز كثيرة ضمن مشاركاتها في المهرجانات المسرحية على مستوى الخليج والوطن العربي، حيث فازت بأفضل ممثل وعرض جماعي ومخرج.

مجلس العدل جامعة الملك عبدالعزيز

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"مجلس العدل" تحصد جائزتين في المهرجان المسرحي الخامس
سبق

حقق مسرح جامعة الملك سعود عن مسرحية "مجلس العدل"، جائزتي أفضل عرض مسرحي، وأحسن ممثل أولي لعبدالعزيز الزريق، في المهرجان المسرحي الخامس بجامعة الملك عبدالعزيز، الأسبوع الماضي.

شارك في المهرجان 11 عرضاً مسرحياً من مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مدير إدارة المسرح بجامعة الملك سعود، سامي السعرة: إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل الدؤوب والدعم اللامحدود من إدارة الجامعة وحرصها على دعم أبنائها الطلبة، وبالأخص نشاط المسرح الذي يعد حراكاً ثقافياً في ظل دعم حكومتنا، ممثلةً في وزارة الثقافة لدعم المسرح الوطني، وبالاتساق مع هذا الحراك الثقافي الوطني للمسرح.

وشكر "السعرة" طاقم العمل وعلى رأسهم المشرف العام على المسرحية محمد الشمراني، ومخرج المسرحية عائض البقمي، ومساعد المخرج تركي باعيسى، وممثلي المسرحية: محمد الزريق، أحمد العنزي، خالد الحارثي، ياسر السرحاني، فراس الجبلي، عبد الله العبدلي، عبدالعزيز الزريق، أحمد الكاف، رشيد الدوسري، عبدالعزيز حدادي.

من جهته، قال مخرج العرض عايض البقمي: إن مسرحية مجلس العدل، حصلت على جوائز كثيرة ضمن مشاركاتها في المهرجانات المسرحية على مستوى الخليج والوطن العربي، حيث فازت بأفضل ممثل وعرض جماعي ومخرج.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
07:22 PM

"مجلس العدل" تحصد جائزتين في المهرجان المسرحي الخامس

أفضل عرض وأحسن ممثل أولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق مسرح جامعة الملك سعود عن مسرحية "مجلس العدل"، جائزتي أفضل عرض مسرحي، وأحسن ممثل أولي لعبدالعزيز الزريق، في المهرجان المسرحي الخامس بجامعة الملك عبدالعزيز، الأسبوع الماضي.

شارك في المهرجان 11 عرضاً مسرحياً من مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مدير إدارة المسرح بجامعة الملك سعود، سامي السعرة: إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل الدؤوب والدعم اللامحدود من إدارة الجامعة وحرصها على دعم أبنائها الطلبة، وبالأخص نشاط المسرح الذي يعد حراكاً ثقافياً في ظل دعم حكومتنا، ممثلةً في وزارة الثقافة لدعم المسرح الوطني، وبالاتساق مع هذا الحراك الثقافي الوطني للمسرح.

وشكر "السعرة" طاقم العمل وعلى رأسهم المشرف العام على المسرحية محمد الشمراني، ومخرج المسرحية عائض البقمي، ومساعد المخرج تركي باعيسى، وممثلي المسرحية: محمد الزريق، أحمد العنزي، خالد الحارثي، ياسر السرحاني، فراس الجبلي، عبد الله العبدلي، عبدالعزيز الزريق، أحمد الكاف، رشيد الدوسري، عبدالعزيز حدادي.

من جهته، قال مخرج العرض عايض البقمي: إن مسرحية مجلس العدل، حصلت على جوائز كثيرة ضمن مشاركاتها في المهرجانات المسرحية على مستوى الخليج والوطن العربي، حيث فازت بأفضل ممثل وعرض جماعي ومخرج.

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