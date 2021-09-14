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"وازن".. "مستشفى الملك فهد" بجدة الأول على مستوى وزارة الصحة

ضمن المستشفيات المتميزة فوق ٣٠٠ سرير ببطاقة الأداء المتوازن

حقق مستشفى الملك فهد بجدة، المركز الأول على مستوى وزارة الصحة، ضمن فئة المستشفيات المتميزة فوق ٣٠٠ سرير، في بطاقة الأداء المتوازن "وازن " للربع الثاني من عام ٢٠٢١.

ويأتي هذا الإنجاز بعد التطور الذي يقدمه المستشفى في عدد من الخدمات والبرامج بداية من تجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية، والموارد الذاتية، والتدريب والتعليم المستمر، ورضا الموظفين، والأهم التميز في الخدمة المقدمة للمراجع والمريض.

ويُعد «وازن» من البرامج الواعدة بالوكالة العلاجية، ويعتمد على بطاقة الأداء المتوازن؛ لقياس إنجاز الأهداف الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة.

ويرتكز البرنامج على محاور رئيسية، في مقدمتها العمليات التشغيلية الداخلية، ورضا المستفيدين عن الخدمة، بالإضافة إلى نمو وتطوير الكوادر البشرية.

ويهدف «وازن»، التابع للإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية، إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.

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"وازن".. "مستشفى الملك فهد" بجدة الأول على مستوى وزارة الصحة
سبق

حقق مستشفى الملك فهد بجدة، المركز الأول على مستوى وزارة الصحة، ضمن فئة المستشفيات المتميزة فوق ٣٠٠ سرير، في بطاقة الأداء المتوازن "وازن " للربع الثاني من عام ٢٠٢١.

ويأتي هذا الإنجاز بعد التطور الذي يقدمه المستشفى في عدد من الخدمات والبرامج بداية من تجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية، والموارد الذاتية، والتدريب والتعليم المستمر، ورضا الموظفين، والأهم التميز في الخدمة المقدمة للمراجع والمريض.

ويُعد «وازن» من البرامج الواعدة بالوكالة العلاجية، ويعتمد على بطاقة الأداء المتوازن؛ لقياس إنجاز الأهداف الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة.

ويرتكز البرنامج على محاور رئيسية، في مقدمتها العمليات التشغيلية الداخلية، ورضا المستفيدين عن الخدمة، بالإضافة إلى نمو وتطوير الكوادر البشرية.

ويهدف «وازن»، التابع للإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية، إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
11:33 AM

"وازن".. "مستشفى الملك فهد" بجدة الأول على مستوى وزارة الصحة

ضمن المستشفيات المتميزة فوق ٣٠٠ سرير ببطاقة الأداء المتوازن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حقق مستشفى الملك فهد بجدة، المركز الأول على مستوى وزارة الصحة، ضمن فئة المستشفيات المتميزة فوق ٣٠٠ سرير، في بطاقة الأداء المتوازن "وازن " للربع الثاني من عام ٢٠٢١.

ويأتي هذا الإنجاز بعد التطور الذي يقدمه المستشفى في عدد من الخدمات والبرامج بداية من تجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية، والموارد الذاتية، والتدريب والتعليم المستمر، ورضا الموظفين، والأهم التميز في الخدمة المقدمة للمراجع والمريض.

ويُعد «وازن» من البرامج الواعدة بالوكالة العلاجية، ويعتمد على بطاقة الأداء المتوازن؛ لقياس إنجاز الأهداف الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة.

ويرتكز البرنامج على محاور رئيسية، في مقدمتها العمليات التشغيلية الداخلية، ورضا المستفيدين عن الخدمة، بالإضافة إلى نمو وتطوير الكوادر البشرية.

ويهدف «وازن»، التابع للإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية، إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.

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