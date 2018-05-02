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الفيصل يدشن الهوية البصرية لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة، وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل في مكتبه بالإمارة، الهوية البصرية الجديدة للوقف، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر وأعضاء مجلس نظارة الوقف.

وقدّم الأمين العام للوقف الدكتور سمير عبدالله نصرالدين عرضاً تفصيلياً لمدلولات شعار الوقف، ووضّح أن مشروع الهوية البصرية الجديدة يأتي مواكباً للنقلة النوعية، التي يشهدها الوقف في مختلف توجهاته الاستراتيجية؛ تحقيقاً لرؤيته ورسالته المباركة في تقديم أفضل الخدمات والحلول التي تسهم في توفير وإيصال المياه لسكان محافظة جدة؛ من خلال الاستثمار الأمثل لأصول وموارد الوقف.


وفي هذا الصدد تعاقد الوقف مع مصنع الحياة لتوريد وتوزيع المياه المعبأة لإنتاج ما يقارب 20 مليون عبوة يتم توزيعها على ضيوف الرحمن بساحات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كما سيتم توزيعها على أكثر من 2300 مسجد في جدة وخليص والليث، بالإضافة إلى تغطية عدد من المقابر والجمعيات الخيرية.

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الفيصل يدشن الهوية البصرية لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية
سبق

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة، وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل في مكتبه بالإمارة، الهوية البصرية الجديدة للوقف، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر وأعضاء مجلس نظارة الوقف.

وقدّم الأمين العام للوقف الدكتور سمير عبدالله نصرالدين عرضاً تفصيلياً لمدلولات شعار الوقف، ووضّح أن مشروع الهوية البصرية الجديدة يأتي مواكباً للنقلة النوعية، التي يشهدها الوقف في مختلف توجهاته الاستراتيجية؛ تحقيقاً لرؤيته ورسالته المباركة في تقديم أفضل الخدمات والحلول التي تسهم في توفير وإيصال المياه لسكان محافظة جدة؛ من خلال الاستثمار الأمثل لأصول وموارد الوقف.


وفي هذا الصدد تعاقد الوقف مع مصنع الحياة لتوريد وتوزيع المياه المعبأة لإنتاج ما يقارب 20 مليون عبوة يتم توزيعها على ضيوف الرحمن بساحات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كما سيتم توزيعها على أكثر من 2300 مسجد في جدة وخليص والليث، بالإضافة إلى تغطية عدد من المقابر والجمعيات الخيرية.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:45 PM

الفيصل يدشن الهوية البصرية لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة، وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل في مكتبه بالإمارة، الهوية البصرية الجديدة للوقف، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر وأعضاء مجلس نظارة الوقف.

وقدّم الأمين العام للوقف الدكتور سمير عبدالله نصرالدين عرضاً تفصيلياً لمدلولات شعار الوقف، ووضّح أن مشروع الهوية البصرية الجديدة يأتي مواكباً للنقلة النوعية، التي يشهدها الوقف في مختلف توجهاته الاستراتيجية؛ تحقيقاً لرؤيته ورسالته المباركة في تقديم أفضل الخدمات والحلول التي تسهم في توفير وإيصال المياه لسكان محافظة جدة؛ من خلال الاستثمار الأمثل لأصول وموارد الوقف.


وفي هذا الصدد تعاقد الوقف مع مصنع الحياة لتوريد وتوزيع المياه المعبأة لإنتاج ما يقارب 20 مليون عبوة يتم توزيعها على ضيوف الرحمن بساحات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كما سيتم توزيعها على أكثر من 2300 مسجد في جدة وخليص والليث، بالإضافة إلى تغطية عدد من المقابر والجمعيات الخيرية.

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