"المالية" تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج سفراء الإيرادات

أطلقته الوزارة ضمن مبادرة تمكين الجهات الحكومية من استدامة أدائها المالي

‬احتفت وزارة المالية، اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج سفراء الإيرادات، الذي أطلقته ضمن مبادرة تمكين الجهات الحكومية من استدامة أدائها المالي، وذلك في المقر الرئيس للوزارة بالرياض، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح‏ ‏، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر القهيدان، ووكيل وزارة المالية للإيرادات طارق الشهيب، ومدير عام مركز المهارات المالية فيصل جادو، ‏إضافة إلى عدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.

وأكد الوزير "الفريح" أن وزارة المالية تعمل خلال مرحلة التحول التي تشهدها البلاد في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، من أجل تمكين الوزارات والهيئات الحكومية من تنفيذ مشاريعها ومبادراتها، ويعد برنامج سفراء الإيرادات إحدى الأدوات المهمة لتحقيق هذا الهدف. ‏

وأوضح "الفريح" أن الوزارة شهدت مرحلة تحول وتطوير لكل ما يتعلق بالقطاع المالي من سياسات وخطط وأفكار ومبادرات ومشاريع سبقت وواكبت إعداد الميزانية العامة للدولة حتى أصبحت على النحو الذي تشهده اليوم، لافتاً إلى أنه من أجل تحقيق ذلك سعت الوزارة إلى تطوير النظام المالي والإدارة المالية، وتعزيز كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق الاستدامة المالية والاستقرار والنمو الاقتصادي، ويسهم في تنمية الإيرادات الحكومية، وهو ما يعكس حجم ومدى أهمية وقيمة برنامج سفراء الإيرادات ودوره في إعداد كوادر وطنية بمستويات احترافية وبشراكة ناجحة ومتينة مع الجهات الحكومية.

من جهته، لفت طارق الشهيب إلى أن برنامج سفراء الإيرادات يمثل أهمية بالغة لوكالة الإيرادات في الوزارة وإدارات الإيرادات بالجهات الحكومية المختلفة بالنظر إلى ما يحققه من نتائج إيجابية، سواء على تحسين عمليات إعداد الميزانية والتخطيط المالي، أو الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي، موضحاً أن هذا الهدف الإستراتيجي يتطلب سفراء إيرادات مؤهلين بمهارات وخبرات متطورة، بما يواكب مستهدفات استراتيجية الوزارة.

بدوره، قال فيصل جادو: إن المركز منذ إنشائه يعمل وفق خطة ورسالة واضحة وهي تطوير قدرات مالية متميزة للقطاع المالي، بصفة متجددة، وبشكل مؤسسي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات وبرامج التدريب المتنوعة، وهو ما حرص المركز على تطبيقه من خلال مبادرة الاستدامة للقطاع المالي التي يندرج تحتها برنامج سفراء الإيرادات في مرحلتيه الأولى والثانية.

وأوضح أن تطوير القدرات المالية لمنسوبي القطاع المالي ينعكس إيجابياً على الركائز الاستراتيجية، وذلك من خلال رفع قدرات ‏التخطيط المالي، وإدارة الميزانية، والتحليل المالي لموظفي القطاع المالي العام، فضلاً عن تنظيم منهجية تطوير القطاع المالي العام ‏بطريقة مستدامة ومؤسسية تحت مظلة واحدة، إضافة إلى دعم المبادرات الرئيسية والوكالات المختصة بطرح حلول ‏وبرامج ومتابعة أدائها بشكل مستمر.‏

ونظراً لنجاح برنامج سفراء الإيرادات في نسخته الأولى، سيقوم مركز المهارات المالية بإطلاق نسخ أخرى من البرنامج في المستقبل القريب.