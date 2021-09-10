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الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة حوثية على مواقعه شمال غرب صعدة

"القطريفي": تمّ التحقّق من أن الطائرة إيرانية بعد تجميع أجزائها وفحصها

أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مفخخة دون طيّار، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال قائد ألوية الصقور في الجيش اليمني، العميد أحمد القطريفي؛ اليوم: إن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيّرة حاملة لمتفجرات مفخخة، قبل أن تتمكن دفاعاته من إسقاط وتدميرها، وفقاً لتصريح له لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وبحسب القائد العسكري اليمني، فإنه تمّ التحقّق من أن الطائرة إيرانية بعد تجميع أجزائها وفحصها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة حوثية على مواقعه شمال غرب صعدة
سبق

أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مفخخة دون طيّار، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال قائد ألوية الصقور في الجيش اليمني، العميد أحمد القطريفي؛ اليوم: إن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيّرة حاملة لمتفجرات مفخخة، قبل أن تتمكن دفاعاته من إسقاط وتدميرها، وفقاً لتصريح له لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وبحسب القائد العسكري اليمني، فإنه تمّ التحقّق من أن الطائرة إيرانية بعد تجميع أجزائها وفحصها.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
01:26 PM

الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة حوثية على مواقعه شمال غرب صعدة

"القطريفي": تمّ التحقّق من أن الطائرة إيرانية بعد تجميع أجزائها وفحصها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مفخخة دون طيّار، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال قائد ألوية الصقور في الجيش اليمني، العميد أحمد القطريفي؛ اليوم: إن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيّرة حاملة لمتفجرات مفخخة، قبل أن تتمكن دفاعاته من إسقاط وتدميرها، وفقاً لتصريح له لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وبحسب القائد العسكري اليمني، فإنه تمّ التحقّق من أن الطائرة إيرانية بعد تجميع أجزائها وفحصها.

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