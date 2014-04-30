ورشة عمل للمشاركين في برنامج الإمامة تدعو إلى تلمس احتياجات المصلين في رمضان

نظّمتها "الشؤون الإسلامية" بمشاركة 45 داعية في إطار اللقاءات السنوية بالموفدين

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية ــ اليوم، ورشة عمل تحت شعار "برنامج الإمامة بين الواقع والطموح" بمشاركة (45) داعية من دعاة الوزارة في مختلف مناطق المملكة المشاركين في برنامج الإمامة هذا العام، وذلك بقاعة التدريب في مقر الوزارة بالرياض.

وقدّم الورشة مدير إدارة الملحقيات والبرامج الموسمية بالوزارة عبدالعزيز بن عبدالله الفالح؛ والداعية الشيخ أحمد جيلان؛ حيث ناقشت عدداً من المحاور من أبرزها: الإجراءات الخاصّة بالبرنامج والتقارير الإلكترونية، وآليات عمل الداعية بالخارج، ورسالة البرنامج، والتوثيق الإلكتروني للبرنامج، ودراسة التعليمات والإجراءات الخاصة بالموفدين.

وتطرق المحاضران إلى عددٍ من المهارات الخاصّة بالدعاة، وأساليب معالجة القضايا التي تهم المسلمين بالعالم وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال، وتلمس احتياجاتهم بالشهر الكريم، وأبرز الموضوعات الخاصّة بشهر رمضان.

وفي ختام الورشة، عقدت حلقة نقاش مفتوحة بمشاركة الشيخ خالد العمار؛ والشيخ سعود الصوينع؛ عرضا خلالها تجربتيهما في البرنامج للسنة الماضية، فيما أجابا عن تساؤلات المشاركين واستفساراتهم بأعمال الورشة.

يُشار إلى أن الورشة تأتي في إطار اللقاءات الدورية السنوية التي تنظّمها الوزارة لتطوير أداء العاملين في برنامج الإمامة بالخارج، وتحقيق رسالة المملكة من خلال هذه البرنامج الذي يجسّد عناية المملكة بالمسلمين بالعالم، ويحظى بعناية واهتمام الجالية المسلمة في عدد من دول العالم.