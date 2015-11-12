النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدفعية الجيش اليمني تداهم تعزيزات حوثية بالجوف.. وتُسقط قتلى وجرحى

دمّرت عدداً من الآليات العسكرية

قُتِل وجُرِح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي للجيش الوطني اليمني على تعزيزات حوثية شرقي محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية، في جبهة المهاشمة، بمديرية خب والشعف في المحافظة.

وبيّن أن القصف أدّى إلى تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا الحوثية، وقتل وجرح من كان على متنها.

الجيش اليمني مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مدفعية الجيش اليمني تداهم تعزيزات حوثية بالجوف.. وتُسقط قتلى وجرحى
سبق

قُتِل وجُرِح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي للجيش الوطني اليمني على تعزيزات حوثية شرقي محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية، في جبهة المهاشمة، بمديرية خب والشعف في المحافظة.

وبيّن أن القصف أدّى إلى تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا الحوثية، وقتل وجرح من كان على متنها.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
07:30 PM

مدفعية الجيش اليمني تداهم تعزيزات حوثية بالجوف.. وتُسقط قتلى وجرحى

دمّرت عدداً من الآليات العسكرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
11

قُتِل وجُرِح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي للجيش الوطني اليمني على تعزيزات حوثية شرقي محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية، في جبهة المهاشمة، بمديرية خب والشعف في المحافظة.

وبيّن أن القصف أدّى إلى تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا الحوثية، وقتل وجرح من كان على متنها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,244
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,584
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,880

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة