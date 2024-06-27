النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير يوجِّه بإقامة "الأولمبياد الوطني 2" للأيتام ضمن فعاليات "صيف أبها"

يهدف لبناء قدراتهم وإذكاء روح المنافسة واكتشاف الموهوبين والبارزين منهم

وجَّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بإقامة الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة تحت رعايته، وذلك ضمن برامج الفعاليات السياحية لصيف هذا العام ١٤٤٠ هـ بتنظيم من جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، إيماناً بأهمية بناء قدرات الأيتام، وصقل مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور سعد آل عمرو، أن الأولمبياد يعد مؤتمراً سنوياً لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، ويعقد في مدينة أبها للمشاركة بأبنائهم في منافسات ثقافية ورياضية واجتماعية، تلفت النظر إلى ضرورة العناية بالأيتام، ورعايتهم، ودعمهم.

وأضاف: تمثل جمعيات الأيتام في المملكة الصورة الحقيقية للانتقال من الرعوية إلى التنموية وفقاً لشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تنوع الخدمات المقدمة للأيتام، التي ترمي إلى القيام بدور الأب في رعاية الأبناء الرعاية الشاملة المتكاملة بدءاً من حاجاتهم الأساسية من أكل وشرب ومأوى وغذاء، وصولاً إلى حاجاتهم العليا من تحقيق للذات، والثقة بالنفس، والقدرة على الابتكار وحل المشكلات.

وأردف: يأتي الأولمبياد الوطني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة ليكون مجالاً رحباً لتحقيق غايات تلك الجمعيات، ودافعاً لمزيد من الاهتمام بالأنشطة، ورعاية ذوي المواهب، وإبرازهم وصولاً للغاية الأسمى من رعاية الأيتام وإعدادهم للمستقبل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير عسير يوجِّه بإقامة "الأولمبياد الوطني 2" للأيتام ضمن فعاليات "صيف أبها"
سبق

وجَّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بإقامة الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة تحت رعايته، وذلك ضمن برامج الفعاليات السياحية لصيف هذا العام ١٤٤٠ هـ بتنظيم من جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، إيماناً بأهمية بناء قدرات الأيتام، وصقل مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور سعد آل عمرو، أن الأولمبياد يعد مؤتمراً سنوياً لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، ويعقد في مدينة أبها للمشاركة بأبنائهم في منافسات ثقافية ورياضية واجتماعية، تلفت النظر إلى ضرورة العناية بالأيتام، ورعايتهم، ودعمهم.

وأضاف: تمثل جمعيات الأيتام في المملكة الصورة الحقيقية للانتقال من الرعوية إلى التنموية وفقاً لشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تنوع الخدمات المقدمة للأيتام، التي ترمي إلى القيام بدور الأب في رعاية الأبناء الرعاية الشاملة المتكاملة بدءاً من حاجاتهم الأساسية من أكل وشرب ومأوى وغذاء، وصولاً إلى حاجاتهم العليا من تحقيق للذات، والثقة بالنفس، والقدرة على الابتكار وحل المشكلات.

وأردف: يأتي الأولمبياد الوطني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة ليكون مجالاً رحباً لتحقيق غايات تلك الجمعيات، ودافعاً لمزيد من الاهتمام بالأنشطة، ورعاية ذوي المواهب، وإبرازهم وصولاً للغاية الأسمى من رعاية الأيتام وإعدادهم للمستقبل.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
09:32 PM

أمير عسير يوجِّه بإقامة "الأولمبياد الوطني 2" للأيتام ضمن فعاليات "صيف أبها"

يهدف لبناء قدراتهم وإذكاء روح المنافسة واكتشاف الموهوبين والبارزين منهم

A A A
رائد القرفي - أبها
0
30

وجَّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بإقامة الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة تحت رعايته، وذلك ضمن برامج الفعاليات السياحية لصيف هذا العام ١٤٤٠ هـ بتنظيم من جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، إيماناً بأهمية بناء قدرات الأيتام، وصقل مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور سعد آل عمرو، أن الأولمبياد يعد مؤتمراً سنوياً لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، ويعقد في مدينة أبها للمشاركة بأبنائهم في منافسات ثقافية ورياضية واجتماعية، تلفت النظر إلى ضرورة العناية بالأيتام، ورعايتهم، ودعمهم.

وأضاف: تمثل جمعيات الأيتام في المملكة الصورة الحقيقية للانتقال من الرعوية إلى التنموية وفقاً لشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تنوع الخدمات المقدمة للأيتام، التي ترمي إلى القيام بدور الأب في رعاية الأبناء الرعاية الشاملة المتكاملة بدءاً من حاجاتهم الأساسية من أكل وشرب ومأوى وغذاء، وصولاً إلى حاجاتهم العليا من تحقيق للذات، والثقة بالنفس، والقدرة على الابتكار وحل المشكلات.

وأردف: يأتي الأولمبياد الوطني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة ليكون مجالاً رحباً لتحقيق غايات تلك الجمعيات، ودافعاً لمزيد من الاهتمام بالأنشطة، ورعاية ذوي المواهب، وإبرازهم وصولاً للغاية الأسمى من رعاية الأيتام وإعدادهم للمستقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,177
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,691
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,055

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة