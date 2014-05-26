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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10448 نقطة

بتداولات بلغت 10 مليارات ريال لأكثر من 319 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 129.49 نقطة ليقفل عند مستوى 10448 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها عشرة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 319 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 397 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، والرياض، والإنماء طوكيو م، وتبوك الزراعية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تهامة، وأملاك، والمواساة، وجبسكو، وفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.43%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وتبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، والإنماء، وتبوك الزراعية، والإنماء طوكيو م هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 31.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24267.95 نقطة، وبتداولات بلغت 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 516 ألف سهم تقاسمتها 1732 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10448 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 129.49 نقطة ليقفل عند مستوى 10448 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها عشرة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 319 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 397 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، والرياض، والإنماء طوكيو م، وتبوك الزراعية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تهامة، وأملاك، والمواساة، وجبسكو، وفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.43%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وتبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، والإنماء، وتبوك الزراعية، والإنماء طوكيو م هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 31.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24267.95 نقطة، وبتداولات بلغت 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 516 ألف سهم تقاسمتها 1732 صفقة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
04:27 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10448 نقطة

بتداولات بلغت 10 مليارات ريال لأكثر من 319 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 129.49 نقطة ليقفل عند مستوى 10448 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها عشرة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 319 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 397 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، والرياض، والإنماء طوكيو م، وتبوك الزراعية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تهامة، وأملاك، والمواساة، وجبسكو، وفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.43%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وتبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، والإنماء، وتبوك الزراعية، والإنماء طوكيو م هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 31.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24267.95 نقطة، وبتداولات بلغت 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 516 ألف سهم تقاسمتها 1732 صفقة.

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