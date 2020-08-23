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وزير الصحة الفرنسي: كورونا ينتشر بوتيرة أكبر بين مَن هم دون سن الـ 40

لكنه حذّر من أن أضرار العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة

قال وزير الصحة الفرنسي، إن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربعة أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاماً، لكنه حذّر من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الوزير أوليفييه فيران؛ في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش" نشرت يوم الأحد "نحن في موقف محفوف بالمخاطر"، مضيفاً أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.

واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون؛ ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجدداً لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.

وقال الوزير "هذا ليس استثناءً فرنسياً، إنه نظام أوروبي".

ووفق رويترز سجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يوم السبت، وكان عدد الحالات اليومية قد وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.

وذكر الوزير أن عدداً كبيراً من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا مضاعفات محدودة.

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وزير الصحة الفرنسي: كورونا ينتشر بوتيرة أكبر بين مَن هم دون سن الـ 40
سبق

قال وزير الصحة الفرنسي، إن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربعة أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاماً، لكنه حذّر من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الوزير أوليفييه فيران؛ في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش" نشرت يوم الأحد "نحن في موقف محفوف بالمخاطر"، مضيفاً أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.

واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون؛ ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجدداً لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.

وقال الوزير "هذا ليس استثناءً فرنسياً، إنه نظام أوروبي".

ووفق رويترز سجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يوم السبت، وكان عدد الحالات اليومية قد وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.

وذكر الوزير أن عدداً كبيراً من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا مضاعفات محدودة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
08:46 AM

وزير الصحة الفرنسي: كورونا ينتشر بوتيرة أكبر بين مَن هم دون سن الـ 40

لكنه حذّر من أن أضرار العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الفرنسي، إن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربعة أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاماً، لكنه حذّر من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الوزير أوليفييه فيران؛ في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش" نشرت يوم الأحد "نحن في موقف محفوف بالمخاطر"، مضيفاً أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.

واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون؛ ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجدداً لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.

وقال الوزير "هذا ليس استثناءً فرنسياً، إنه نظام أوروبي".

ووفق رويترز سجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يوم السبت، وكان عدد الحالات اليومية قد وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.

وذكر الوزير أن عدداً كبيراً من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا مضاعفات محدودة.

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