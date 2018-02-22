"آل حسين" يزفون "راكان" عريساً

احتفل مساء أمس اللواء سعد بن حسين الحارثي بزواج نجله "راكان" من كريمة منصور بن عبدالله التركي بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض ؛ حضر الحفل جمع غفير من الأقارب والأصدقاء والزملاء يتقدمهم وزير العمل (سابقا) مفرج بن سعد الحقباني والفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني والفريق عيد بن عواض الشلوي وعدد من أصحاب المعالي والسعادة .

"سبق" تبارك للعروسين وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة .