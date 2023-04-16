مرام الخطيب رئيسًا للرعاية الصحية المنزلية بمستشفى جامعة المؤسس

أصدر وكيل كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، مدير المستشفى الجامعي، الدكتور عمرو بن محمد الحبشي، اليوم، قرارًا بتكليف استشارية الجراحة العامة، الدكتورة مرام بنت طه الخطيب، بالعمل رئيسًا لوحدة الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى الجامعي، لمدة عام، اعتبارًا من ١٤-٨-١٤٤١٥ـ هـ.

وتعد الدكتورة "مرام" من خيرة الأطباء العاملين بالمستشفى.