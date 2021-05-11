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"عباس" يتسلم رسالة خطية من الرئيس الأمريكي

تناولت التطورات والأوضاع الراهنة

تسلّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرسالة تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين.

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"عباس" يتسلم رسالة خطية من الرئيس الأمريكي
سبق

تسلّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرسالة تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
05:07 PM

"عباس" يتسلم رسالة خطية من الرئيس الأمريكي

تناولت التطورات والأوضاع الراهنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,456

تسلّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرسالة تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين.

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