النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل أنت مكتئب؟ لعل هذا الفيتامين السبب .. "الصحة": هذه مصادره وأعراض نقصه

أجابت سائلاً وأتبعته بآخر وعدّدت الفوائد والأهمية وكشفت عن "الخيار الأول"

أكّدت وزارة الصحة أن أهم المصادر الطبيعية لفيتامين "د" تتمثل في أشعة الشمس كمصدر أساسي، إضافة إلى الأسماك والكبد وصفار البيض كوجبات مهمة، بجانب الأغذية المدعمة بفيتامين "د" مثل الحليب.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، أن هناك فوائد عدة لفيتامين "د" بالجسم، أهمها المحافظة على توازن الكالسيوم ودوره المهم جداً في النمو والتطور الطبيعي للعظام والأسنان.

وأفادت "الصحة"، أن نقص فيتامين "د" في الغالب يكون دون أعراض ظاهرة، وفي حال ظهورها تكون في شكل ألم بالعظام والمفاصل والكساح عند الأطفال والإرهاق.

ورداً على تساؤل أحد المتابعين على "تويتر" حول علاقته بالاكتئاب، أفاد رقم الوزارة (937)، بأن بعض الدراسات الحديثة أظهرت وجود علاقة بين نقص فيتامين "د" والاكتئاب الذي يحدث بسبب عوامل عديدة؛ قد يكون أحدها هو نقص الفيتامين.

وأجابت عن سؤال آخر حول إمكانية تعويض هذا النقص، أكدت أنه يتم علاج نقص فيتامين "د" كخيار أول بوساطة التعرض للشمس، ولكن هناك بعض حالات النقص التي ينصح بتناول مكملات فيتامين "د"، بحسبما يراه الطبيب المعالج بناءً على النقص، لافتة إلى أهمية مراجعة طبيب أسرة ومجتمع لتقييم الحالة والإفادة.

وأشارت الوزارة إلى أن وقت التعرُّض للشمس يختلف باختلاف المناطق الجغرافية، ولكن بشكل عام ينصح بتجنب الأوقات التي تكون أشعة الشمس في أوجها لمنع حدوث الحروق.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل أنت مكتئب؟ لعل هذا الفيتامين السبب .. "الصحة": هذه مصادره وأعراض نقصه
سبق

أكّدت وزارة الصحة أن أهم المصادر الطبيعية لفيتامين "د" تتمثل في أشعة الشمس كمصدر أساسي، إضافة إلى الأسماك والكبد وصفار البيض كوجبات مهمة، بجانب الأغذية المدعمة بفيتامين "د" مثل الحليب.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، أن هناك فوائد عدة لفيتامين "د" بالجسم، أهمها المحافظة على توازن الكالسيوم ودوره المهم جداً في النمو والتطور الطبيعي للعظام والأسنان.

وأفادت "الصحة"، أن نقص فيتامين "د" في الغالب يكون دون أعراض ظاهرة، وفي حال ظهورها تكون في شكل ألم بالعظام والمفاصل والكساح عند الأطفال والإرهاق.

ورداً على تساؤل أحد المتابعين على "تويتر" حول علاقته بالاكتئاب، أفاد رقم الوزارة (937)، بأن بعض الدراسات الحديثة أظهرت وجود علاقة بين نقص فيتامين "د" والاكتئاب الذي يحدث بسبب عوامل عديدة؛ قد يكون أحدها هو نقص الفيتامين.

وأجابت عن سؤال آخر حول إمكانية تعويض هذا النقص، أكدت أنه يتم علاج نقص فيتامين "د" كخيار أول بوساطة التعرض للشمس، ولكن هناك بعض حالات النقص التي ينصح بتناول مكملات فيتامين "د"، بحسبما يراه الطبيب المعالج بناءً على النقص، لافتة إلى أهمية مراجعة طبيب أسرة ومجتمع لتقييم الحالة والإفادة.

وأشارت الوزارة إلى أن وقت التعرُّض للشمس يختلف باختلاف المناطق الجغرافية، ولكن بشكل عام ينصح بتجنب الأوقات التي تكون أشعة الشمس في أوجها لمنع حدوث الحروق.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:39 AM

هل أنت مكتئب؟ لعل هذا الفيتامين السبب .. "الصحة": هذه مصادره وأعراض نقصه

أجابت سائلاً وأتبعته بآخر وعدّدت الفوائد والأهمية وكشفت عن "الخيار الأول"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,246

أكّدت وزارة الصحة أن أهم المصادر الطبيعية لفيتامين "د" تتمثل في أشعة الشمس كمصدر أساسي، إضافة إلى الأسماك والكبد وصفار البيض كوجبات مهمة، بجانب الأغذية المدعمة بفيتامين "د" مثل الحليب.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، أن هناك فوائد عدة لفيتامين "د" بالجسم، أهمها المحافظة على توازن الكالسيوم ودوره المهم جداً في النمو والتطور الطبيعي للعظام والأسنان.

وأفادت "الصحة"، أن نقص فيتامين "د" في الغالب يكون دون أعراض ظاهرة، وفي حال ظهورها تكون في شكل ألم بالعظام والمفاصل والكساح عند الأطفال والإرهاق.

ورداً على تساؤل أحد المتابعين على "تويتر" حول علاقته بالاكتئاب، أفاد رقم الوزارة (937)، بأن بعض الدراسات الحديثة أظهرت وجود علاقة بين نقص فيتامين "د" والاكتئاب الذي يحدث بسبب عوامل عديدة؛ قد يكون أحدها هو نقص الفيتامين.

وأجابت عن سؤال آخر حول إمكانية تعويض هذا النقص، أكدت أنه يتم علاج نقص فيتامين "د" كخيار أول بوساطة التعرض للشمس، ولكن هناك بعض حالات النقص التي ينصح بتناول مكملات فيتامين "د"، بحسبما يراه الطبيب المعالج بناءً على النقص، لافتة إلى أهمية مراجعة طبيب أسرة ومجتمع لتقييم الحالة والإفادة.

وأشارت الوزارة إلى أن وقت التعرُّض للشمس يختلف باختلاف المناطق الجغرافية، ولكن بشكل عام ينصح بتجنب الأوقات التي تكون أشعة الشمس في أوجها لمنع حدوث الحروق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,738
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,972
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,502
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,853

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة