النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي

في منشأتين غير مرخصتين.. خلال حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين لمزاولة نشاط التخزين والتوزيع من قِبل "الهيئة"، وذلك في منطقتَي الرياض والقصيم.

وذكرت "الغذاء والدواء" أنه من خلال جولات البحث والتقصي تم رصد منشأة غير مرخصة في مدينة الرياض، تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمنتجات التجميلية قبل الحصول على رخصة من "الهيئة"، وجرى إثر ذلك ضبط وحجز 184.500 منتج تجميلي للتأكد من سلامتها ومصادرها، وإغلاق مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

وتم ضبط 11.650 مستحضراً صيدلانياً داخل منشأة غير مرخصة في بريدة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية قبل الحصول على رخصة من "الغذاء والدواء"، وتم حجز الكميات المضبوطة للتأكد من سلامتها ومصادرها لحين استكمال الإجراءات التصحيحية.

وتواصل "الهيئة" تكثيف حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بهدف التحقق من التزامها بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS".

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين لمزاولة نشاط التخزين والتوزيع من قِبل "الهيئة"، وذلك في منطقتَي الرياض والقصيم.

وذكرت "الغذاء والدواء" أنه من خلال جولات البحث والتقصي تم رصد منشأة غير مرخصة في مدينة الرياض، تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمنتجات التجميلية قبل الحصول على رخصة من "الهيئة"، وجرى إثر ذلك ضبط وحجز 184.500 منتج تجميلي للتأكد من سلامتها ومصادرها، وإغلاق مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

وتم ضبط 11.650 مستحضراً صيدلانياً داخل منشأة غير مرخصة في بريدة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية قبل الحصول على رخصة من "الغذاء والدواء"، وتم حجز الكميات المضبوطة للتأكد من سلامتها ومصادرها لحين استكمال الإجراءات التصحيحية.

وتواصل "الهيئة" تكثيف حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بهدف التحقق من التزامها بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS".

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
01:50 PM

"الغذاء والدواء" تضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي

في منشأتين غير مرخصتين.. خلال حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
587

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين لمزاولة نشاط التخزين والتوزيع من قِبل "الهيئة"، وذلك في منطقتَي الرياض والقصيم.

وذكرت "الغذاء والدواء" أنه من خلال جولات البحث والتقصي تم رصد منشأة غير مرخصة في مدينة الرياض، تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمنتجات التجميلية قبل الحصول على رخصة من "الهيئة"، وجرى إثر ذلك ضبط وحجز 184.500 منتج تجميلي للتأكد من سلامتها ومصادرها، وإغلاق مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

وتم ضبط 11.650 مستحضراً صيدلانياً داخل منشأة غير مرخصة في بريدة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية قبل الحصول على رخصة من "الغذاء والدواء"، وتم حجز الكميات المضبوطة للتأكد من سلامتها ومصادرها لحين استكمال الإجراءات التصحيحية.

وتواصل "الهيئة" تكثيف حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بهدف التحقق من التزامها بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,347
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,938

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة