بالإجراءات المؤثرة.. المملكة في قائمة أكثر دول العالم الآمنة للسفر
حسب تصنيفات أوروبية
احتلت المملكة المرتبة السادسة في قائمة أفضل وجهات عالمية آمنة للسفر أثناء جائحة كورونا، طبقاً لمعايير حددتها دول الاتحاد الأوروبي.
واعتمدت منهجية التصنيف وفقا لموقع "ويجو ترافل" المختص بمتابعة نشاطات السفر والسياحة حول العالم على عدة معايير، منها قدرة الدولة على احتواء الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة.
وتم التقييم كذلك بحسب كفاءة النظام الصحي، بما يشمله من توفر السعة السريرية وغرف العناية المركزة والطواقم الطبية المتخصصة، بالإضافة لمعيار الرصد والمتابعة عن طريق التوسع في إجراء فحوصات كورونا مع مراقبة وعزل الحالات.
وجاءت أستراليا على رأس القائمة ثم نيوزلندا وسنغافورة وزامبيا وكوبا، وحلّت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم.
بالإجراءات المؤثرة.. المملكة في قائمة أكثر دول العالم الآمنة للسفر
خالد خليلسبق2020-11-28
احتلت المملكة المرتبة السادسة في قائمة أفضل وجهات عالمية آمنة للسفر أثناء جائحة كورونا، طبقاً لمعايير حددتها دول الاتحاد الأوروبي.
واعتمدت منهجية التصنيف وفقا لموقع "ويجو ترافل" المختص بمتابعة نشاطات السفر والسياحة حول العالم على عدة معايير، منها قدرة الدولة على احتواء الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة.
وتم التقييم كذلك بحسب كفاءة النظام الصحي، بما يشمله من توفر السعة السريرية وغرف العناية المركزة والطواقم الطبية المتخصصة، بالإضافة لمعيار الرصد والمتابعة عن طريق التوسع في إجراء فحوصات كورونا مع مراقبة وعزل الحالات.
وجاءت أستراليا على رأس القائمة ثم نيوزلندا وسنغافورة وزامبيا وكوبا، وحلّت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
02:52 PM
بالإجراءات المؤثرة.. المملكة في قائمة أكثر دول العالم الآمنة للسفر
احتلت المملكة المرتبة السادسة في قائمة أفضل وجهات عالمية آمنة للسفر أثناء جائحة كورونا، طبقاً لمعايير حددتها دول الاتحاد الأوروبي.
واعتمدت منهجية التصنيف وفقا لموقع "ويجو ترافل" المختص بمتابعة نشاطات السفر والسياحة حول العالم على عدة معايير، منها قدرة الدولة على احتواء الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة.
وتم التقييم كذلك بحسب كفاءة النظام الصحي، بما يشمله من توفر السعة السريرية وغرف العناية المركزة والطواقم الطبية المتخصصة، بالإضافة لمعيار الرصد والمتابعة عن طريق التوسع في إجراء فحوصات كورونا مع مراقبة وعزل الحالات.
وجاءت أستراليا على رأس القائمة ثم نيوزلندا وسنغافورة وزامبيا وكوبا، وحلّت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم.