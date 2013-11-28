بالإجراءات المؤثرة.. المملكة في قائمة أكثر دول العالم الآمنة للسفر

حسب تصنيفات أوروبية

احتلت المملكة المرتبة السادسة في قائمة أفضل وجهات عالمية ‏آمنة للسفر أثناء جائحة كورونا، طبقاً لمعايير حددتها دول الاتحاد ‏الأوروبي.‏

واعتمدت منهجية التصنيف وفقا لموقع "ويجو ترافل" المختص بمتابعة نشاطات السفر والسياحة حول العالم على عدة ‏معايير، منها قدرة الدولة على احتواء ‏الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة.

وتم التقييم كذلك بحسب كفاءة النظام الصحي، بما يشمله من توفر ‏السعة السريرية وغرف العناية المركزة والطواقم الطبية ‏المتخصصة، بالإضافة لمعيار الرصد والمتابعة عن طريق ‏التوسع في إجراء فحوصات كورونا مع مراقبة وعزل ‏الحالات.

وجاءت أستراليا على رأس القائمة ثم نيوزلندا ‏وسنغافورة وزامبيا وكوبا، وحلّت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم.