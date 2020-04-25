النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الندوة" توزع معونات غذائية على متضرري كورونا بالبرازيل

ضمن جهودها في تقديم المساعدات للمحتاجين في 20 دولة حول العالم

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل بتوزيع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة المتضررة من جائحة كورونا في عدة مناطق بالبرازيل، كما شمل التوزيع بعض المسلمين الجدد في ولاية سيرجيبي.

وتواصل الندوة العالمية جهودها في الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم المساعدات لهم في (20) دولة حول العالم.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الندوة" توزع معونات غذائية على متضرري كورونا بالبرازيل
سبق

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل بتوزيع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة المتضررة من جائحة كورونا في عدة مناطق بالبرازيل، كما شمل التوزيع بعض المسلمين الجدد في ولاية سيرجيبي.

وتواصل الندوة العالمية جهودها في الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم المساعدات لهم في (20) دولة حول العالم.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:45 PM

"الندوة" توزع معونات غذائية على متضرري كورونا بالبرازيل

ضمن جهودها في تقديم المساعدات للمحتاجين في 20 دولة حول العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
505

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل بتوزيع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة المتضررة من جائحة كورونا في عدة مناطق بالبرازيل، كما شمل التوزيع بعض المسلمين الجدد في ولاية سيرجيبي.

وتواصل الندوة العالمية جهودها في الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم المساعدات لهم في (20) دولة حول العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة