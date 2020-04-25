"الندوة" توزع معونات غذائية على متضرري كورونا بالبرازيل

ضمن جهودها في تقديم المساعدات للمحتاجين في 20 دولة حول العالم

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل بتوزيع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة المتضررة من جائحة كورونا في عدة مناطق بالبرازيل، كما شمل التوزيع بعض المسلمين الجدد في ولاية سيرجيبي.

وتواصل الندوة العالمية جهودها في الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم المساعدات لهم في (20) دولة حول العالم.