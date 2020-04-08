قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

المكسيك: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 2785 والوفيات 141 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-08 قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 08:52 AM

المكسيك: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 2785 والوفيات 141





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قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.