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المكسيك: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 2785 والوفيات 141

قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

فيروس كورونا الجديد المكسيك

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المكسيك: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 2785 والوفيات 141
سبق

قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:52 AM

المكسيك: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 2785 والوفيات 141

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

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