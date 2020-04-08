قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.
المكسيك: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 2785 والوفيات 141
قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.فيروس كورونا الجديد المكسيك
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المكسيك: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 2785 والوفيات 141وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-08
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:52 AM
المكسيك: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 2785 والوفيات 141
قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.
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