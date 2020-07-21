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"الصحة" تعلن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 255825

حصيلة الـ24 ساعة.. كورونا يصيب 403 فلسطينيين ويقتل اثنين

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 8.750

سجلت الأراضي الفلسطينية 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 8.750 حالة وارتفع عدد الوفيات إلى 67.

وتظهر بيانات وزارة الصحة تسجيل العشرات من الحالات المصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العالية.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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حصيلة الـ24 ساعة.. كورونا يصيب 403 فلسطينيين ويقتل اثنين
سبق

سجلت الأراضي الفلسطينية 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 8.750 حالة وارتفع عدد الوفيات إلى 67.

وتظهر بيانات وزارة الصحة تسجيل العشرات من الحالات المصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العالية.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
02:50 PM

حصيلة الـ24 ساعة.. كورونا يصيب 403 فلسطينيين ويقتل اثنين

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 8.750

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الأراضي الفلسطينية 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 8.750 حالة وارتفع عدد الوفيات إلى 67.

وتظهر بيانات وزارة الصحة تسجيل العشرات من الحالات المصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العالية.

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