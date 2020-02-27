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نجران.. تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعة والكلية التقنية

بناء على تنبيهات الأرصاد للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

أعلنت إدارة تعليم نجران، عن تعليق الدراسة لهذا اليوم الخميس للطلاب والطالبات؛ بناءً على التنبيهات الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة؛ نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

كما وجّه مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، بتعليق الدراسة لهذا اليوم الخميس للطلاب والطالبات؛ نظرًا لموجة الغبار التي تمر بها المنطقة.

كما أعلنت إدارة التدريب بالكلية التقنية في نجران، تعليق الدراسة لهذا اليوم الخميس.

نجران تعليق الدراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران.. تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعة والكلية التقنية
سبق

أعلنت إدارة تعليم نجران، عن تعليق الدراسة لهذا اليوم الخميس للطلاب والطالبات؛ بناءً على التنبيهات الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة؛ نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

كما وجّه مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، بتعليق الدراسة لهذا اليوم الخميس للطلاب والطالبات؛ نظرًا لموجة الغبار التي تمر بها المنطقة.

كما أعلنت إدارة التدريب بالكلية التقنية في نجران، تعليق الدراسة لهذا اليوم الخميس.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:45 AM

نجران.. تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعة والكلية التقنية

بناء على تنبيهات الأرصاد للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

A A A
هادي آل كليب - نجران
2
1,054

أعلنت إدارة تعليم نجران، عن تعليق الدراسة لهذا اليوم الخميس للطلاب والطالبات؛ بناءً على التنبيهات الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة؛ نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

كما وجّه مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، بتعليق الدراسة لهذا اليوم الخميس للطلاب والطالبات؛ نظرًا لموجة الغبار التي تمر بها المنطقة.

كما أعلنت إدارة التدريب بالكلية التقنية في نجران، تعليق الدراسة لهذا اليوم الخميس.

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