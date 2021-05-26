"نقل الباحة": نعمل بكامل طاقتنا لمواجهة آثار الأمطار والبدء بعبّارات "لبوه" قريباً

‏المالكي: تلقينا مزيداً من البلاغات وفرق الصيانة تحركت سريعاً لعلاج الأضرار

أكّدت إدارة نقل الباحة، أنها تعمل بكامل طاقتها البشرية والآلية لمواجهة الأمطار، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ عبّارات وادي لبوه قريباً.

وقال مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي؛ تعقيباً على ما نشرته "سبق"، بشأن مناشدة أهالي غامد الزناد الاهتمام بالطرق المؤدية للقرى تحت عنوان "انقطاع للطرق وانهيارات.. هنا معاناة أهالي قرى غامد الزناد ومطالبهم"، إن المنطقة تعرضت لأمطار غزيرة شملت مدينة الباحة وجميع المحافظات التابعة لها.

وأضاف المالكي؛ وحيث إن الطريق الرابط بين محافظة المخواة ومركز نصبة وجبال المسودة أحد الطرق التي قد تعرّضت لبعض الأضرار تمثلت في حدوث بعض الانهيارات على جانب الطريق وتجمعات للمواد على سطح الطريق، تمّ على الفور توجيه فرق الصيانة لدينا لإزالة الأضرار كافة التي حدثت للطريق وفتح حركة السير لمرتاديه بمتابعة مباشرة من قِبل الكوادر الفنية لدينا من مهندسين ومراقبين، علماً بأن الفرع يعمل بكامل طاقته التشغيلية وكوادره البشرية لرفع كامل الأضرار التي حدثت على الطرق كافة التي يشرف عليها الفرع في جميع أنحاء المنطقة سواء طرق ترابية أو أسفلتية.

وتابع "أما ما يخص وادي لبوه، فإن الموقع يوجد عليه مشروع تنفيذ عبّارات صندوقية بعدد يتناسب مع عرض الوادي بالكامل ضمن مشاريع الصيانة الوقائية التي اعتمدت أخيراً وسيتم البدء بالتنفيذ قريباً".

وبيّن أن الفرع تلقى الأيام الماضية عدداً من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة وعمليات الدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد الخاص بالوزارة، من جرّاء تساقط الأمطار التي شهدتها المنطقة، وتضمنت تلك البلاغات عدداً من تجمعات للمياه والمواد على أسطح بعض الطرق وتساقط الأحجار وانقطاع بعض الطرق الأسفلتية والطرق الترابية، التي تمّت مباشرتها فوراً من قِبل فرق الصيانة التابعة للفرع بمتابعة مباشرة من الكوادر الفنية التابعة للفرع من مهندسين مشرفين ومراقبين.

وأضاف المالكي: "شملت الطرق التي يتم وتمت صيانتها بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة هذه الفترة: طريق الباحة - الحزم - المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور البسيطة والأتربة على سطح الطريق وتمت إزالتها، وطريق الباحة - الطائف الذي شهد تجمعاً لمياه الأمطار في مواقع عدة، وطريق الباحة - بلجرشي – أبها، الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وتجمعات مائية وبعض الانهيارات في مواقع عدة، وطريق العقيق - الرياض الذي شهد تجمعات لبعض المواد والمياه على سطح الطريق في مواقع عدة على امتداد الطريق.

كما شملت الأمطار عقبة الباحة وعقبة حزنه وعقبة قلوة وعقبة الأبناء وطريق وادي جرداء بن علي وطريق وادي رما وطريق وادي أشحط وطريق وادي هوران، وكان هناك بعض الانهيارات في عدة مواقع متفرقة، وتم تأمين مواقعها وتوجيه المعدات لإصلاح ورفع الضرر عن جميع الطرق المتضررة بشكل فوري وإزالة الانهيارات والتجمعات الصخرية والمائية من اسطح الطرق الأسفلتية، فيما تقوم أيضاً فرق الصيانة بصيانة كل من عقبة حزنه وعقبة ذي منعا، والتأكد من سلامتها بشكلٍ كامل.

وأبان أن جميع الطرق والعقاب مفتوحة لحركة السير عدا عقبة حزنه وعقبة ذي منعا التي تقوم الفرق بصيانتها والتأكد من سلامتها.

وأهاب المالكي؛ بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر عند القيادة على الطرق، وخاصة في المواقع الجبلية عند تساقط الأمطار، التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام والأخذ بتوجيهات الجهات المختصة والابتعاد عن مجاري الأودية، مؤكداً أن الفرع يعمل بكل طاقته وكوادره الفنية وعلى مدار الساعة وفق توجيهات أمير المنطقة، وكذلك متابعة مستمرة من قِبل وزير النقل، ونائبه.