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مسعفو الهلال الأحمر يعيدون النبض لـ20 مصابًا في مكة هذا العام

من خلال القيام بالإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز مزيل الرجفان

تمكَّن سفراء الحياة رجال هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة من إعادة النبض لـ 20 مريضًا ومصابًا خلال العام الجاري، وذلك بالقيام بالإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز مزيل الرجفان.

وتفصيلاً، يُسمَّى توقف القلب والتنفس طبيًّا بالموت السريري، ويستلزم القيام بالإنعاش القلبي الرئوي لإعادة عمل القلب لضخ الدم إلى كامل الجسم، وذلك بالضغط على الصدر باليدين، وإعطاء التنفس الصناعي، أو باستخدام "الأمبو باك" لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين لإمداد الجسم بالأكسجين. وهذه الدورات المتعاقبة من الضغطات الصدرية والتنفس الاصطناعي قد تتكلل بالنجاح بعودة التنفس والنبض، أو قد يكون خلاف ذلك؛ فالحياة والموت بيد الله.

ومن أسباب نجاح الإنعاش القلبي الرئوي الوصول المبكر والإنعاش المبكر، واستخدام جهاز مزيل الرجفان.

وتتعدد أسباب توقُّف القلب والتنفس، منها ما يعود إلى أسباب مرضية، مثل السكتة القلبية، أو بسبب الحوادث المرورية من جراء إصابة القلب والرئتين، أو نتيجة لنزيف الدم الغزير، أو بسبب الصعقة الكهربائية، أو الغرق.. وأسباب أخرى.

والاتصال المبكر بهيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني عند وجود حالة طارئة يزيد من فرصة إسعاف حالات توقف القلب والتنفس، ونجاح الإنعاش القلبي الرئوي. وكل دقيقة تأخير تقلل من فرصة نجاة المصاب.

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مسعفو الهلال الأحمر يعيدون النبض لـ20 مصابًا في مكة هذا العام
سبق

تمكَّن سفراء الحياة رجال هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة من إعادة النبض لـ 20 مريضًا ومصابًا خلال العام الجاري، وذلك بالقيام بالإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز مزيل الرجفان.

وتفصيلاً، يُسمَّى توقف القلب والتنفس طبيًّا بالموت السريري، ويستلزم القيام بالإنعاش القلبي الرئوي لإعادة عمل القلب لضخ الدم إلى كامل الجسم، وذلك بالضغط على الصدر باليدين، وإعطاء التنفس الصناعي، أو باستخدام "الأمبو باك" لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين لإمداد الجسم بالأكسجين. وهذه الدورات المتعاقبة من الضغطات الصدرية والتنفس الاصطناعي قد تتكلل بالنجاح بعودة التنفس والنبض، أو قد يكون خلاف ذلك؛ فالحياة والموت بيد الله.

ومن أسباب نجاح الإنعاش القلبي الرئوي الوصول المبكر والإنعاش المبكر، واستخدام جهاز مزيل الرجفان.

وتتعدد أسباب توقُّف القلب والتنفس، منها ما يعود إلى أسباب مرضية، مثل السكتة القلبية، أو بسبب الحوادث المرورية من جراء إصابة القلب والرئتين، أو نتيجة لنزيف الدم الغزير، أو بسبب الصعقة الكهربائية، أو الغرق.. وأسباب أخرى.

والاتصال المبكر بهيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني عند وجود حالة طارئة يزيد من فرصة إسعاف حالات توقف القلب والتنفس، ونجاح الإنعاش القلبي الرئوي. وكل دقيقة تأخير تقلل من فرصة نجاة المصاب.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:54 PM

مسعفو الهلال الأحمر يعيدون النبض لـ20 مصابًا في مكة هذا العام

من خلال القيام بالإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز مزيل الرجفان

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
944

تمكَّن سفراء الحياة رجال هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة من إعادة النبض لـ 20 مريضًا ومصابًا خلال العام الجاري، وذلك بالقيام بالإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز مزيل الرجفان.

وتفصيلاً، يُسمَّى توقف القلب والتنفس طبيًّا بالموت السريري، ويستلزم القيام بالإنعاش القلبي الرئوي لإعادة عمل القلب لضخ الدم إلى كامل الجسم، وذلك بالضغط على الصدر باليدين، وإعطاء التنفس الصناعي، أو باستخدام "الأمبو باك" لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين لإمداد الجسم بالأكسجين. وهذه الدورات المتعاقبة من الضغطات الصدرية والتنفس الاصطناعي قد تتكلل بالنجاح بعودة التنفس والنبض، أو قد يكون خلاف ذلك؛ فالحياة والموت بيد الله.

ومن أسباب نجاح الإنعاش القلبي الرئوي الوصول المبكر والإنعاش المبكر، واستخدام جهاز مزيل الرجفان.

وتتعدد أسباب توقُّف القلب والتنفس، منها ما يعود إلى أسباب مرضية، مثل السكتة القلبية، أو بسبب الحوادث المرورية من جراء إصابة القلب والرئتين، أو نتيجة لنزيف الدم الغزير، أو بسبب الصعقة الكهربائية، أو الغرق.. وأسباب أخرى.

والاتصال المبكر بهيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني عند وجود حالة طارئة يزيد من فرصة إسعاف حالات توقف القلب والتنفس، ونجاح الإنعاش القلبي الرئوي. وكل دقيقة تأخير تقلل من فرصة نجاة المصاب.

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