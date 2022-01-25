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صبيا.. محافظون يشاركون طلبة الابتدائية ورياض الأطفال فرحة العودة

وقفوا مع قيادات ومديري المكاتب على سير العملية التعليمية ومتابعة تطبيق البروتوكولات

شارك محافظو تسع محافظات تشرف عليها إدارة تعليم صبيا، طلبة مدارس تعليم صبيا الابتدائية ورياض الأطفال، فرحتهم بالعودة الحضورية، وذلك بعد توقف دام عامين من التعليم عن بعد، وقفوا خلالها مع قيادات التعليم ومديري المكاتب على سير العملية التعليمية، ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية للعودة الآمنة للمدارس.

ففي مكتب تعليم الريث قام محافظ محافظة الريث فيصل بن لبدة، ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي، بزيارة لمدرسة بدر الابتدائية، يرافقهم مدير مكتب التعليم الدكتور عبد الله الريثي. وهنأ محافظ ضمد الدكتور خفير العمري منسوبي مكتب تعليم ضمد بالعودة الحضورية أثناء زيارته لمدرسة الملك خالد ومدرسة الملك عبد العزيز الابتدائية بصحبة مدير المكتب هادي معلم.

وتابع محافظ الداير نايف بن لبدة مع مدير مكتب التعليم الدكتور مفرح المالكي، سير اليوم الدراسي بمدرسة خاشر والقهبة الابتدائية. وشارك محافظ بيش الدكتور تراحيب آل حفيظ مدارس مكتب تعليم بيش العودة الحضورية بحضور مدير المكتب هادي أثلاوي.

فيما دشن محافظ هروب إبراهيم الشعبي العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس مكتب هروب بحضور مدير المكتب علي غروي.

وفي السياق ذاته تابع مدير مكتب تعليم فيفا يحيى الفيفي انطلاقة العودة الحضورية بمدرسة العمامي الابتدائية. كما تفقد مدير مكتب الدرب جابر مجرشي مدرسة سمرة الجد الابتدائية. فيما وقف مدير مكتب تعليم صبيا الدكتور عبد الرحمن رديني على سير اليوم الدراسي بمدرسة الحسيني الابتدائية. وشارك مدير مكتب العيدابي يحيى غفالي المدارس الابتدائية لحظاتهم الأولى للعودة الحضورية.

ونوه المحافظون بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة والاستعدادات الضخمة التي وفرتها وزارة التعليم في سبيل عودة الدراسة حضوريا بشكل آمن، وحسن تعامل وزارة التعليم مع الظروف الحالية، والحرص على سلامة الطلاب والطالبات في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم.

بدوره نوه مدير تعليم صبيا الدكتور "الخرمي" لمحافظي المحافظات التعليمية حرصهم على مشاركة طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بتعليم صبيا فرحة عودتهم بعد انقطاع سنتين عن الدراسة، مقدرًا لهم دعمهم المعنوي الكبير لمدارس مكاتب تعليم صبيا.

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صبيا.. محافظون يشاركون طلبة الابتدائية ورياض الأطفال فرحة العودة
سبق

شارك محافظو تسع محافظات تشرف عليها إدارة تعليم صبيا، طلبة مدارس تعليم صبيا الابتدائية ورياض الأطفال، فرحتهم بالعودة الحضورية، وذلك بعد توقف دام عامين من التعليم عن بعد، وقفوا خلالها مع قيادات التعليم ومديري المكاتب على سير العملية التعليمية، ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية للعودة الآمنة للمدارس.

ففي مكتب تعليم الريث قام محافظ محافظة الريث فيصل بن لبدة، ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي، بزيارة لمدرسة بدر الابتدائية، يرافقهم مدير مكتب التعليم الدكتور عبد الله الريثي. وهنأ محافظ ضمد الدكتور خفير العمري منسوبي مكتب تعليم ضمد بالعودة الحضورية أثناء زيارته لمدرسة الملك خالد ومدرسة الملك عبد العزيز الابتدائية بصحبة مدير المكتب هادي معلم.

وتابع محافظ الداير نايف بن لبدة مع مدير مكتب التعليم الدكتور مفرح المالكي، سير اليوم الدراسي بمدرسة خاشر والقهبة الابتدائية. وشارك محافظ بيش الدكتور تراحيب آل حفيظ مدارس مكتب تعليم بيش العودة الحضورية بحضور مدير المكتب هادي أثلاوي.

فيما دشن محافظ هروب إبراهيم الشعبي العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس مكتب هروب بحضور مدير المكتب علي غروي.

وفي السياق ذاته تابع مدير مكتب تعليم فيفا يحيى الفيفي انطلاقة العودة الحضورية بمدرسة العمامي الابتدائية. كما تفقد مدير مكتب الدرب جابر مجرشي مدرسة سمرة الجد الابتدائية. فيما وقف مدير مكتب تعليم صبيا الدكتور عبد الرحمن رديني على سير اليوم الدراسي بمدرسة الحسيني الابتدائية. وشارك مدير مكتب العيدابي يحيى غفالي المدارس الابتدائية لحظاتهم الأولى للعودة الحضورية.

ونوه المحافظون بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة والاستعدادات الضخمة التي وفرتها وزارة التعليم في سبيل عودة الدراسة حضوريا بشكل آمن، وحسن تعامل وزارة التعليم مع الظروف الحالية، والحرص على سلامة الطلاب والطالبات في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم.

بدوره نوه مدير تعليم صبيا الدكتور "الخرمي" لمحافظي المحافظات التعليمية حرصهم على مشاركة طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بتعليم صبيا فرحة عودتهم بعد انقطاع سنتين عن الدراسة، مقدرًا لهم دعمهم المعنوي الكبير لمدارس مكاتب تعليم صبيا.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
07:54 PM

صبيا.. محافظون يشاركون طلبة الابتدائية ورياض الأطفال فرحة العودة

وقفوا مع قيادات ومديري المكاتب على سير العملية التعليمية ومتابعة تطبيق البروتوكولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك محافظو تسع محافظات تشرف عليها إدارة تعليم صبيا، طلبة مدارس تعليم صبيا الابتدائية ورياض الأطفال، فرحتهم بالعودة الحضورية، وذلك بعد توقف دام عامين من التعليم عن بعد، وقفوا خلالها مع قيادات التعليم ومديري المكاتب على سير العملية التعليمية، ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية للعودة الآمنة للمدارس.

ففي مكتب تعليم الريث قام محافظ محافظة الريث فيصل بن لبدة، ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي، بزيارة لمدرسة بدر الابتدائية، يرافقهم مدير مكتب التعليم الدكتور عبد الله الريثي. وهنأ محافظ ضمد الدكتور خفير العمري منسوبي مكتب تعليم ضمد بالعودة الحضورية أثناء زيارته لمدرسة الملك خالد ومدرسة الملك عبد العزيز الابتدائية بصحبة مدير المكتب هادي معلم.

وتابع محافظ الداير نايف بن لبدة مع مدير مكتب التعليم الدكتور مفرح المالكي، سير اليوم الدراسي بمدرسة خاشر والقهبة الابتدائية. وشارك محافظ بيش الدكتور تراحيب آل حفيظ مدارس مكتب تعليم بيش العودة الحضورية بحضور مدير المكتب هادي أثلاوي.

فيما دشن محافظ هروب إبراهيم الشعبي العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس مكتب هروب بحضور مدير المكتب علي غروي.

وفي السياق ذاته تابع مدير مكتب تعليم فيفا يحيى الفيفي انطلاقة العودة الحضورية بمدرسة العمامي الابتدائية. كما تفقد مدير مكتب الدرب جابر مجرشي مدرسة سمرة الجد الابتدائية. فيما وقف مدير مكتب تعليم صبيا الدكتور عبد الرحمن رديني على سير اليوم الدراسي بمدرسة الحسيني الابتدائية. وشارك مدير مكتب العيدابي يحيى غفالي المدارس الابتدائية لحظاتهم الأولى للعودة الحضورية.

ونوه المحافظون بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة والاستعدادات الضخمة التي وفرتها وزارة التعليم في سبيل عودة الدراسة حضوريا بشكل آمن، وحسن تعامل وزارة التعليم مع الظروف الحالية، والحرص على سلامة الطلاب والطالبات في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم.

بدوره نوه مدير تعليم صبيا الدكتور "الخرمي" لمحافظي المحافظات التعليمية حرصهم على مشاركة طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بتعليم صبيا فرحة عودتهم بعد انقطاع سنتين عن الدراسة، مقدرًا لهم دعمهم المعنوي الكبير لمدارس مكاتب تعليم صبيا.

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