تعرّف على جنسيات المتسللين.. حصاد 25 شهرًا يوقع 4 ملايين مخالف بالمملكة

فيما جرى إيقاف 1702 مواطن لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 24/ 3/ 1441هـ، في كافة مناطق المملكة، عن ضبط (4217722) مخالفًا، منهم (3297278) مخالفًا لنظام الإقامة، و(648458) مخالفًا لنظام العمل، و(271986) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (74835) شخصًا؛ (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2924) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، "4669" شخصًا.

وقد بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1702) مواطن، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1662) منهم وإخلاء سبيلهم؛ فيما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (40) سعوديًّا.

هذا وقد بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14176) وافدًا مخالفًا، منهم (12661) رجلًا، و(1515) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (582142) مخالفًا، وإحالة (534399) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (709576) مخالفًا لاستكمال حجوازات سفرهم، وترحيل (1059354) مخالفًا.