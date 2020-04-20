"المسعودي" أستاذًا في جامعة تبوك
اعتمد مدير جامعة تبوك، قرار المجلس العلمي، بترقية الدكتور أحمد سليم عيد المسعودي، الأستاذ المشارك بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية والآداب، عميد الدراسات العليا بالجامعة، لمرتبة أستاذ.
"سبق" تهنئ "المسعودي" وتتمنى له التوفيق في الحياة العلمية والعملية.
"المسعودي" أستاذًا في جامعة تبوك
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-20
اعتمد مدير جامعة تبوك، قرار المجلس العلمي، بترقية الدكتور أحمد سليم عيد المسعودي، الأستاذ المشارك بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية والآداب، عميد الدراسات العليا بالجامعة، لمرتبة أستاذ.
"سبق" تهنئ "المسعودي" وتتمنى له التوفيق في الحياة العلمية والعملية.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
07:46 PM
"المسعودي" أستاذًا في جامعة تبوك
اعتمد مدير جامعة تبوك، قرار المجلس العلمي، بترقية الدكتور أحمد سليم عيد المسعودي، الأستاذ المشارك بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية والآداب، عميد الدراسات العليا بالجامعة، لمرتبة أستاذ.
"سبق" تهنئ "المسعودي" وتتمنى له التوفيق في الحياة العلمية والعملية.