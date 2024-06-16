حالة تستمر حتى 6 مساءً.. رياح نشطة على تبوك

تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية تشمل الوجه وأملج وضباء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.