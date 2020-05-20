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هل بدأ فيروس "كورونا" يضعف أم لا زال كما هو؟.. متحدث "الصحة" يجيب

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ"سبق"؛ أن فيروس كورونا المستجد، لم يضعف ولا زال يسجل ضحاياه، وما نشاهده الآن هو بطء انتشار فقط بما اتخذته الدول من سلوكيات صحية، وليس ضعفاً أو غيّر الفيروس من قوّته.

وقال "متحدث وزارة الصحة" في رد على استفسار "سبق" حول ما إذا كانت هناك تفسيرات في رصد بعض حالات كورونا التي لم تظهر عليها أعراض، إلى جانب أن أخرى تظهر عليهم أعراض خفيفة، وما يشير له البعض من أن الفيروس بدأ يضعف؛ حيث قال: يجب أن نفرّق بين بطء الانتشار الموجود؛ لأن العالم متقيد وملتزم بالسلوكيات الصحية، وليس أن فيروس كورونا المستجد غيّر من قوّته.

وأضاف: حتى الآن الفيروس قدرته على الانتقال لا زالت كما هي ولم تتغير، ولا زال قادرًا على التسبب في الوفيات والحالات الحرجة.

وأشار إلى أن الذي تغيّر هو سلوكياتنا من التزام واتباع التعليمات، ما تسبب ذلك في تخفيف انتقال الفيروس.

وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: "الحذر الحذر والالتزام بالسلوكيات الصحية".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل بدأ فيروس "كورونا" يضعف أم لا زال كما هو؟.. متحدث "الصحة" يجيب
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ"سبق"؛ أن فيروس كورونا المستجد، لم يضعف ولا زال يسجل ضحاياه، وما نشاهده الآن هو بطء انتشار فقط بما اتخذته الدول من سلوكيات صحية، وليس ضعفاً أو غيّر الفيروس من قوّته.

وقال "متحدث وزارة الصحة" في رد على استفسار "سبق" حول ما إذا كانت هناك تفسيرات في رصد بعض حالات كورونا التي لم تظهر عليها أعراض، إلى جانب أن أخرى تظهر عليهم أعراض خفيفة، وما يشير له البعض من أن الفيروس بدأ يضعف؛ حيث قال: يجب أن نفرّق بين بطء الانتشار الموجود؛ لأن العالم متقيد وملتزم بالسلوكيات الصحية، وليس أن فيروس كورونا المستجد غيّر من قوّته.

وأضاف: حتى الآن الفيروس قدرته على الانتقال لا زالت كما هي ولم تتغير، ولا زال قادرًا على التسبب في الوفيات والحالات الحرجة.

وأشار إلى أن الذي تغيّر هو سلوكياتنا من التزام واتباع التعليمات، ما تسبب ذلك في تخفيف انتقال الفيروس.

وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: "الحذر الحذر والالتزام بالسلوكيات الصحية".

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
07:18 PM

هل بدأ فيروس "كورونا" يضعف أم لا زال كما هو؟.. متحدث "الصحة" يجيب

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
11
82,713

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ"سبق"؛ أن فيروس كورونا المستجد، لم يضعف ولا زال يسجل ضحاياه، وما نشاهده الآن هو بطء انتشار فقط بما اتخذته الدول من سلوكيات صحية، وليس ضعفاً أو غيّر الفيروس من قوّته.

وقال "متحدث وزارة الصحة" في رد على استفسار "سبق" حول ما إذا كانت هناك تفسيرات في رصد بعض حالات كورونا التي لم تظهر عليها أعراض، إلى جانب أن أخرى تظهر عليهم أعراض خفيفة، وما يشير له البعض من أن الفيروس بدأ يضعف؛ حيث قال: يجب أن نفرّق بين بطء الانتشار الموجود؛ لأن العالم متقيد وملتزم بالسلوكيات الصحية، وليس أن فيروس كورونا المستجد غيّر من قوّته.

وأضاف: حتى الآن الفيروس قدرته على الانتقال لا زالت كما هي ولم تتغير، ولا زال قادرًا على التسبب في الوفيات والحالات الحرجة.

وأشار إلى أن الذي تغيّر هو سلوكياتنا من التزام واتباع التعليمات، ما تسبب ذلك في تخفيف انتقال الفيروس.

وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: "الحذر الحذر والالتزام بالسلوكيات الصحية".

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