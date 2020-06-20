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وسط جدل العنصرية وكورونا.. "ترامب" يستأنف حملته الانتخابية

وقعات بحضور 100 ألف أمريكي بعضهم معارضون

يستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشاطه، اليوم السبت، عبر تجمّع انتخابي محفوف بالمخاطر؛ إذ يحشد عشرات الآلاف من أنصاره داخل قاعة مغلقة لأول مرّة منذ تفشي "كوفيد-19"، في وقت يواجه أزمات عميقة وانتقادات، بينما تسجّل شعبيته تراجعاً في الاستطلاعات.

وقال "ترامب" الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثالث من نوفمبر، في تغريدة: "حملتي لم تبدأ بعدُ، تنطلق مساء السبت في أوكلاهوما"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويُتوقع أن يتظاهر نحو مائة ألف شخص بينهم مناصرون لـ"ترامب" ومتظاهرون ضد العنصرية، في تالسا الواقعة في ولاية أوكلاهوما المحافظة في جنوب البلاد.

ويرخي التوتر بثقله على المدينة، حيث ثمة خشية من هذا التجمع الذي يحيط به جدل مزدوج: أولاً خطر مفاقمة تفشي وباء "كوفيد-19" في البلد الأكثر تضرراً في العالم من الفيروس، بالإضافة إلى خيار الرئيس استئناف التجمعات الانتخابية في خضمّ فترة إحياء ذكرى إنهاء العبودية في البلاد.

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وسط جدل العنصرية وكورونا.. "ترامب" يستأنف حملته الانتخابية
سبق

يستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشاطه، اليوم السبت، عبر تجمّع انتخابي محفوف بالمخاطر؛ إذ يحشد عشرات الآلاف من أنصاره داخل قاعة مغلقة لأول مرّة منذ تفشي "كوفيد-19"، في وقت يواجه أزمات عميقة وانتقادات، بينما تسجّل شعبيته تراجعاً في الاستطلاعات.

وقال "ترامب" الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثالث من نوفمبر، في تغريدة: "حملتي لم تبدأ بعدُ، تنطلق مساء السبت في أوكلاهوما"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويُتوقع أن يتظاهر نحو مائة ألف شخص بينهم مناصرون لـ"ترامب" ومتظاهرون ضد العنصرية، في تالسا الواقعة في ولاية أوكلاهوما المحافظة في جنوب البلاد.

ويرخي التوتر بثقله على المدينة، حيث ثمة خشية من هذا التجمع الذي يحيط به جدل مزدوج: أولاً خطر مفاقمة تفشي وباء "كوفيد-19" في البلد الأكثر تضرراً في العالم من الفيروس، بالإضافة إلى خيار الرئيس استئناف التجمعات الانتخابية في خضمّ فترة إحياء ذكرى إنهاء العبودية في البلاد.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
02:42 PM

وسط جدل العنصرية وكورونا.. "ترامب" يستأنف حملته الانتخابية

وقعات بحضور 100 ألف أمريكي بعضهم معارضون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشاطه، اليوم السبت، عبر تجمّع انتخابي محفوف بالمخاطر؛ إذ يحشد عشرات الآلاف من أنصاره داخل قاعة مغلقة لأول مرّة منذ تفشي "كوفيد-19"، في وقت يواجه أزمات عميقة وانتقادات، بينما تسجّل شعبيته تراجعاً في الاستطلاعات.

وقال "ترامب" الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثالث من نوفمبر، في تغريدة: "حملتي لم تبدأ بعدُ، تنطلق مساء السبت في أوكلاهوما"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويُتوقع أن يتظاهر نحو مائة ألف شخص بينهم مناصرون لـ"ترامب" ومتظاهرون ضد العنصرية، في تالسا الواقعة في ولاية أوكلاهوما المحافظة في جنوب البلاد.

ويرخي التوتر بثقله على المدينة، حيث ثمة خشية من هذا التجمع الذي يحيط به جدل مزدوج: أولاً خطر مفاقمة تفشي وباء "كوفيد-19" في البلد الأكثر تضرراً في العالم من الفيروس، بالإضافة إلى خيار الرئيس استئناف التجمعات الانتخابية في خضمّ فترة إحياء ذكرى إنهاء العبودية في البلاد.

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