"الإنماء للاستثمار وإتقان العقارية" توقعان عقد تسويق مخطط "درب الحرمين"

تبلغ مساحته الإجمالية 1.379.739م2 في جدة.. والقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال

وقّعت شركة إتقان العقارية وشركة الإنماء للاستثمار، عقد تسويق مخطط "درب الحرمين"، بعد اكتمال التجهيزات والخدمات كافة للمخطط الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1.379.739م2 بمحافظة جدة ويقع في ملتقى طرق لأهم الطرق الرئيسة في جدة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية عبر الوسائط الإلكترونية "عن بُعد"، حيث وقّعها رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار مازن بن فواز بغدادي.

ويعد مخطط "درب الحرمين"، بموقعه المميز، واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة؛ حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال، ويحوي 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي.

ويضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى، ويعد من المخططات ذات التصاميم الحديثة.

ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة وفي منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين وجوار جامعة الملك عبدالعزيز ومستشفى جدة، إضافة إلى قربه من أهم المراكز التجارية مما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.

وقال "الرشيد": هذه الاتفاقية تأتي عقب اكتمال التجهيزات كافة للمخطط الذي يعد فرصة سانحة وذهبية لعشاق الاستثمار العقاري الآمن ذي العوائد الربحية الكبيرة، في ضوء مستقبل المملكة الزاهر وموقع جدة الاقتصادي كبوابة للحرمين الشريفين اللذين يقصدهما ملايين الحجاج والمعتمرين والزوّار سنويا.

وأضاف: الشركة ستبدأ قريباً المرحلة الأولى من عمليات البيع المباشر للمخطط، وذلك عبر مكتب المبيعات داخل المخطط، ومن خلال الموقع الإلكتروني والرقم الموحد لشركة إتقان.

جدير بالذكر أن شركة إتقان العقارية وقعت أخيراً شراكة للتطوير التقني مع شركة "علم" تعمل من خلال هذه الشراكة على البدء بإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمزادات العقارية الإلكترونية بالمملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وستستخدم "إتقان" ما تملكه من خبرة ومهارة وقاعدة واسعة من العملاء في إدارة الجانب العقاري لتحقيق أعلى العوائد الممكنة للشركاء، وستفتح من خلال هذه الشراكة آفاقاً واسعة وفرصاً مثمرة وتغييراً لعدد من المفاهيم في السوق العقاري.