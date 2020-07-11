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"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 22 مشروعاً خلال يونيو

شملت 12 منطقة في المملكة

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، وشمل التسليم خلال شهر يونيو الماضي 22 مشروعاً في 12 منطقة، حيث تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشروعي إسكان (الدوادمي وشقراء) بمنطقة الرياض، ومشروعي إسكان (القنفذة، والخرمة) في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء) في القصيم، ومشاريع إسكان (عرعر، رفحاء، طريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، تيماء)، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف، ومشروع الضاحية في جازان، ومشروع إسكان المخواة في الباحة، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال.

كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط sakani.housing.sa/projects-map.

وكان برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 وبينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرا بأن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 22 مشروعاً خلال يونيو
سبق

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، وشمل التسليم خلال شهر يونيو الماضي 22 مشروعاً في 12 منطقة، حيث تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشروعي إسكان (الدوادمي وشقراء) بمنطقة الرياض، ومشروعي إسكان (القنفذة، والخرمة) في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء) في القصيم، ومشاريع إسكان (عرعر، رفحاء، طريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، تيماء)، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف، ومشروع الضاحية في جازان، ومشروع إسكان المخواة في الباحة، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال.

كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط sakani.housing.sa/projects-map.

وكان برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 وبينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرا بأن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
07:13 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
08:01 PM

"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 22 مشروعاً خلال يونيو

شملت 12 منطقة في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، وشمل التسليم خلال شهر يونيو الماضي 22 مشروعاً في 12 منطقة، حيث تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشروعي إسكان (الدوادمي وشقراء) بمنطقة الرياض، ومشروعي إسكان (القنفذة، والخرمة) في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء) في القصيم، ومشاريع إسكان (عرعر، رفحاء، طريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، تيماء)، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف، ومشروع الضاحية في جازان، ومشروع إسكان المخواة في الباحة، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال.

كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط sakani.housing.sa/projects-map.

وكان برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 وبينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرا بأن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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