النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرَّف على ٦ تهم تنتظر "مُطلق النار بجوار الرضيع"

تم توقيفه بعد تحليل المعرّفات الإلكترونية لمحتوى الجريمة

قالت مصادر في النيابة العامة، لـ "سبق"، إن التهم التي ينتظرها "مُطلق النار بجوار الطفل الرضيع"، تهديد صحة الطفل وسلامته وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه.

كما سيواجه المتهم في التحقيقات، تهمة إساءة استخدام الأسلحة النارية، وتصوير الحادثة عبر الأجهزة الذكية ونشرها من خلال شبكة الإنترنت.

وكان النائب العام قد أصدر، أمس، أمر قبض بحق شخص تمّ رصده من وحدة الرصد في النيابة العامة، ظهر في مقطع مصوّر وهو يحمل طفلاً حديث الولادة في إحدى يديه ويطلق أعيرة نارية من سلاح ناري في يده الأخرى.

وقالت مصادر، حينها، إنه تمّ على الفور مباشرة إجراءات التعرُّف على هوية مقترف هذا الجرم وتحليل المعرّفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وتمّ الوصول إلى هويته وتحديد موقعه والقبض عليه من قِبل الجهة المختصة؛ حيث ستشرع النيابة العامة في إجراءات التحقيق معه فوراً وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرَّف على ٦ تهم تنتظر "مُطلق النار بجوار الرضيع"
سبق

قالت مصادر في النيابة العامة، لـ "سبق"، إن التهم التي ينتظرها "مُطلق النار بجوار الطفل الرضيع"، تهديد صحة الطفل وسلامته وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه.

كما سيواجه المتهم في التحقيقات، تهمة إساءة استخدام الأسلحة النارية، وتصوير الحادثة عبر الأجهزة الذكية ونشرها من خلال شبكة الإنترنت.

وكان النائب العام قد أصدر، أمس، أمر قبض بحق شخص تمّ رصده من وحدة الرصد في النيابة العامة، ظهر في مقطع مصوّر وهو يحمل طفلاً حديث الولادة في إحدى يديه ويطلق أعيرة نارية من سلاح ناري في يده الأخرى.

وقالت مصادر، حينها، إنه تمّ على الفور مباشرة إجراءات التعرُّف على هوية مقترف هذا الجرم وتحليل المعرّفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وتمّ الوصول إلى هويته وتحديد موقعه والقبض عليه من قِبل الجهة المختصة؛ حيث ستشرع النيابة العامة في إجراءات التحقيق معه فوراً وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
12:07 PM

تعرَّف على ٦ تهم تنتظر "مُطلق النار بجوار الرضيع"

تم توقيفه بعد تحليل المعرّفات الإلكترونية لمحتوى الجريمة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
18
16,647

قالت مصادر في النيابة العامة، لـ "سبق"، إن التهم التي ينتظرها "مُطلق النار بجوار الطفل الرضيع"، تهديد صحة الطفل وسلامته وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه.

كما سيواجه المتهم في التحقيقات، تهمة إساءة استخدام الأسلحة النارية، وتصوير الحادثة عبر الأجهزة الذكية ونشرها من خلال شبكة الإنترنت.

وكان النائب العام قد أصدر، أمس، أمر قبض بحق شخص تمّ رصده من وحدة الرصد في النيابة العامة، ظهر في مقطع مصوّر وهو يحمل طفلاً حديث الولادة في إحدى يديه ويطلق أعيرة نارية من سلاح ناري في يده الأخرى.

وقالت مصادر، حينها، إنه تمّ على الفور مباشرة إجراءات التعرُّف على هوية مقترف هذا الجرم وتحليل المعرّفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وتمّ الوصول إلى هويته وتحديد موقعه والقبض عليه من قِبل الجهة المختصة؛ حيث ستشرع النيابة العامة في إجراءات التحقيق معه فوراً وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,745
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة