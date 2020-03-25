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"كورونا" ينقض على نائبة رئيس الوزراء الإسباني

تتلقى العلاج وفي حالة جيدة

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، أن نتيجة فحص أجري لكارمن كالبو نائبة رئيس الوزراء، جاءت إيجابية لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا.

وبيّنت الحكومة في بيان أوردته "رويترز"، أن "كالبو" خضعت لفحص أمس بعد فحص أجري من قبل وجاءت نتيجته سلبية، ثم فحص آخر وكانت نتيجته غير حاسمة، مما استدعى إجراء فحص جديد.

وأضافت أن "كالبو" المولودة عام 1957 في حالة صحية طيبة وتتلقى العلاج.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينقض على نائبة رئيس الوزراء الإسباني
سبق

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، أن نتيجة فحص أجري لكارمن كالبو نائبة رئيس الوزراء، جاءت إيجابية لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا.

وبيّنت الحكومة في بيان أوردته "رويترز"، أن "كالبو" خضعت لفحص أمس بعد فحص أجري من قبل وجاءت نتيجته سلبية، ثم فحص آخر وكانت نتيجته غير حاسمة، مما استدعى إجراء فحص جديد.

وأضافت أن "كالبو" المولودة عام 1957 في حالة صحية طيبة وتتلقى العلاج.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:28 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:44 PM

"كورونا" ينقض على نائبة رئيس الوزراء الإسباني

تتلقى العلاج وفي حالة جيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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844

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، أن نتيجة فحص أجري لكارمن كالبو نائبة رئيس الوزراء، جاءت إيجابية لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا.

وبيّنت الحكومة في بيان أوردته "رويترز"، أن "كالبو" خضعت لفحص أمس بعد فحص أجري من قبل وجاءت نتيجته سلبية، ثم فحص آخر وكانت نتيجته غير حاسمة، مما استدعى إجراء فحص جديد.

وأضافت أن "كالبو" المولودة عام 1957 في حالة صحية طيبة وتتلقى العلاج.

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