"كورونا" ينقض على نائبة رئيس الوزراء الإسباني

تتلقى العلاج وفي حالة جيدة

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، أن نتيجة فحص أجري لكارمن كالبو نائبة رئيس الوزراء، جاءت إيجابية لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا.

وبيّنت الحكومة في بيان أوردته "رويترز"، أن "كالبو" خضعت لفحص أمس بعد فحص أجري من قبل وجاءت نتيجته سلبية، ثم فحص آخر وكانت نتيجته غير حاسمة، مما استدعى إجراء فحص جديد.

وأضافت أن "كالبو" المولودة عام 1957 في حالة صحية طيبة وتتلقى العلاج.