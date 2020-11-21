توقع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية مع الإدارة الجديدة، مؤكداً أن "السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عن ما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين". وأضاف "الجبير"، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة؛ حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاماً ثم نائباً للرئيس السابق"، متوقعاً عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية. وأكد وزير الدولة أن "ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية لا ينعكس على ما يفعلونه حين يصبحون في المنصب"، مشيراً إلى أن "السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله". كما أضاف "الجبير" أن "بين السعودية والولايات المتحدة مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب"، مضيفاً أن "السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي".

"ما يقوله المرشحون يتغير بالمنصب".. هكذا توقع "الجبير" علاقة السعودية بـ"بايدن" محمد البقمي سبق 2020-11-21 توقع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية مع الإدارة الجديدة، مؤكداً أن "السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عن ما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين".



وأضاف "الجبير"، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة؛ حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاماً ثم نائباً للرئيس السابق"، متوقعاً عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية.



وأكد وزير الدولة أن "ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية لا ينعكس على ما يفعلونه حين يصبحون في المنصب"، مشيراً إلى أن "السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله".



كما أضاف "الجبير" أن "بين السعودية والولايات المتحدة مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب"، مضيفاً أن "السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي".

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 02:34 PM

"ما يقوله المرشحون يتغير بالمنصب".. هكذا توقع "الجبير" علاقة السعودية بـ"بايدن" قال لـ"c.n.n": بين المملكة وأمريكا مصالح ضخمة.. "اقتصاد ونفط ومحاربة إرهاب"





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توقع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية مع الإدارة الجديدة، مؤكداً أن "السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عن ما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين".



وأضاف "الجبير"، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة؛ حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاماً ثم نائباً للرئيس السابق"، متوقعاً عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية.



وأكد وزير الدولة أن "ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية لا ينعكس على ما يفعلونه حين يصبحون في المنصب"، مشيراً إلى أن "السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله".



كما أضاف "الجبير" أن "بين السعودية والولايات المتحدة مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب"، مضيفاً أن "السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي".