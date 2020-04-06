بعد خرقها قواعد مكافحة "كورونا".. استقالة كبيرة أطباء اسكتلندا

زارت مقرها الصيفي وخالفت نصائح البقاء بالمنزل لمنع انتشار الفيروس

بعد أن خالفت نصائحها الشخصية بالبقاء في المنازل للمساعدة على إبطاء انتشار فيروس كورونا وقيامها بزيارة منزلها الصيفي، استقالت كاثرين كالديروود؛ كبيرة المسؤولين الطبيين في اسكتلندا أمس الأحد.

وقالت كالديروود؛ إنها وافقت خلال مناقشاتها مع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن؛ مساء أمس، على أن تصرفاتها مثلت تشتيتاً للعمل المهم للغاية الذي يتعين على الحكومة ومهنة الطب القيام به لانتشال البلاد من جائحة فيروس كورونا.

وأضافت، بحسب رويترز، "أعلن بحزن شديد استقالتي ككبيرة المسؤولين الطبيين"، وكانت الشرطة قد وجّهت في وقت سابق تحذيراً لكالديروود؛ بشأن سلوكها واستبعدتها ستيرجن؛ من رئاسة حملة معالجة فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "صن" باسكتلندا صوراً لكالديروود؛ وهي تزور منزلها الصيفي في إيرلسفري على الساحل الشرقي لاسكتلندا والتي تبعد ساعة بالسيارة من العاصمة أدنبره.

واعتذرت كالديروود؛ في وقت سابق أمس، عندما ظهرت بجوار ستيرجن؛ خلال مؤتمر صحافي، كان من المفترض أن يتم خلالها تقديم أحدث التطورات في جهود مكافحة فيروس كورونا ولكن تصرفاتها هيمنت على المؤتمر الصحفي.

وقالت "لم ألتزم بالنصيحة التي قدمتها للآخرين وإنني آسفة فعلاً على ذلك"، وأضافت أنها اطلعت على التعليقات التي اتهمتها بالنفاق وعدم المسؤولية، وتابعت "ما فعلته كان خطأ وأنا آسفة جداً".