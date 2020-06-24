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تحية من إيران لتركيا.. نيران عابرة للحدود تقتل جندياً تركياً وتصيب اثنين

كانوا في "مهمة استطلاع ومراقبة" في بلدة يوكسيكوفا الحدودية بإقليم هكاري

قتل جندي تركي وأصيب آخران جنوب شرقي البلاد، إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود، حسبما قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأربعاء.

ووفق رويترز لم يذكر البيان من أطلق النار على الجنود، لكن الوزارة أشارت إلى أن الجنود كانوا في "مهمة استطلاع ومراقبة" في بلدة يوكسيكوفا الحدودية، في إقليم هكاري التركي.

وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني على حدودها مع سوريا والعراق منذ عقود.

إيران تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحية من إيران لتركيا.. نيران عابرة للحدود تقتل جندياً تركياً وتصيب اثنين
سبق

قتل جندي تركي وأصيب آخران جنوب شرقي البلاد، إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود، حسبما قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأربعاء.

ووفق رويترز لم يذكر البيان من أطلق النار على الجنود، لكن الوزارة أشارت إلى أن الجنود كانوا في "مهمة استطلاع ومراقبة" في بلدة يوكسيكوفا الحدودية، في إقليم هكاري التركي.

وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني على حدودها مع سوريا والعراق منذ عقود.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
10:47 AM

تحية من إيران لتركيا.. نيران عابرة للحدود تقتل جندياً تركياً وتصيب اثنين

كانوا في "مهمة استطلاع ومراقبة" في بلدة يوكسيكوفا الحدودية بإقليم هكاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل جندي تركي وأصيب آخران جنوب شرقي البلاد، إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود، حسبما قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأربعاء.

ووفق رويترز لم يذكر البيان من أطلق النار على الجنود، لكن الوزارة أشارت إلى أن الجنود كانوا في "مهمة استطلاع ومراقبة" في بلدة يوكسيكوفا الحدودية، في إقليم هكاري التركي.

وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني على حدودها مع سوريا والعراق منذ عقود.

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