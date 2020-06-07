النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تقرر: فتح مساجد المناطق النموذجية.. الأربعاء القادم

إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط

أعلن وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي، إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجیة لأداء صلاة الجماعة، بدءاً من صلاة ظھر یوم الأربعاء المقبل، وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط، وتبث عبر تلفزیون دولة الكویت.

جاء ذلك في تصریح صحفي عقب اجتماعه بمديري مساجد المحافظات الست بحضور وكیل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة فرید عمادي والوكیل المساعد لقطاع المساجد إبراھیم الخزي لبحث آلیة افتتاح كل المساجد في البلاد والاطلاع على آخر الاستعدادات في ھذا الشأن، طبقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح "العفاسي" أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلین تأتي بعد وقف استمر نحو ثلاثة أشھر، مؤكداً أن الوزارة انتھت من كل الاستعدادات والتجھیزات وتعقیم المساجد في المناطق النموذجیة من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس كورونا.

ولفت إلى قیام الأوقاف بتجھیز المساجد وفق الاشتراطات والتعلیمات التي قررتھا الجھات الصحیة في البلاد، وكذلك فتوى ھیئة الإفتاء في الأوقاف، داعیاً جمیع المصلین إلى اتباع الإرشادات والتعلیمات الصادرة من الجھات الصحیة من أجل سلامتھم.

وأشاد "العفاسي" بدور وزارة الدفاع على المجھود الكبیر الذي قامت بھ لتعقیم المساجد في البلاد ولقطاع المساجد في الوزارة لما قاموا ویقومون به من جھد كبیر منذ بدایة أزمة كورونا وحتى الیوم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تقرر: فتح مساجد المناطق النموذجية.. الأربعاء القادم
سبق

أعلن وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي، إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجیة لأداء صلاة الجماعة، بدءاً من صلاة ظھر یوم الأربعاء المقبل، وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط، وتبث عبر تلفزیون دولة الكویت.

جاء ذلك في تصریح صحفي عقب اجتماعه بمديري مساجد المحافظات الست بحضور وكیل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة فرید عمادي والوكیل المساعد لقطاع المساجد إبراھیم الخزي لبحث آلیة افتتاح كل المساجد في البلاد والاطلاع على آخر الاستعدادات في ھذا الشأن، طبقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح "العفاسي" أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلین تأتي بعد وقف استمر نحو ثلاثة أشھر، مؤكداً أن الوزارة انتھت من كل الاستعدادات والتجھیزات وتعقیم المساجد في المناطق النموذجیة من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس كورونا.

ولفت إلى قیام الأوقاف بتجھیز المساجد وفق الاشتراطات والتعلیمات التي قررتھا الجھات الصحیة في البلاد، وكذلك فتوى ھیئة الإفتاء في الأوقاف، داعیاً جمیع المصلین إلى اتباع الإرشادات والتعلیمات الصادرة من الجھات الصحیة من أجل سلامتھم.

وأشاد "العفاسي" بدور وزارة الدفاع على المجھود الكبیر الذي قامت بھ لتعقیم المساجد في البلاد ولقطاع المساجد في الوزارة لما قاموا ویقومون به من جھد كبیر منذ بدایة أزمة كورونا وحتى الیوم.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
06:37 PM

الكويت تقرر: فتح مساجد المناطق النموذجية.. الأربعاء القادم

إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
799

أعلن وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي، إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجیة لأداء صلاة الجماعة، بدءاً من صلاة ظھر یوم الأربعاء المقبل، وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط، وتبث عبر تلفزیون دولة الكویت.

جاء ذلك في تصریح صحفي عقب اجتماعه بمديري مساجد المحافظات الست بحضور وكیل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة فرید عمادي والوكیل المساعد لقطاع المساجد إبراھیم الخزي لبحث آلیة افتتاح كل المساجد في البلاد والاطلاع على آخر الاستعدادات في ھذا الشأن، طبقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح "العفاسي" أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلین تأتي بعد وقف استمر نحو ثلاثة أشھر، مؤكداً أن الوزارة انتھت من كل الاستعدادات والتجھیزات وتعقیم المساجد في المناطق النموذجیة من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس كورونا.

ولفت إلى قیام الأوقاف بتجھیز المساجد وفق الاشتراطات والتعلیمات التي قررتھا الجھات الصحیة في البلاد، وكذلك فتوى ھیئة الإفتاء في الأوقاف، داعیاً جمیع المصلین إلى اتباع الإرشادات والتعلیمات الصادرة من الجھات الصحیة من أجل سلامتھم.

وأشاد "العفاسي" بدور وزارة الدفاع على المجھود الكبیر الذي قامت بھ لتعقیم المساجد في البلاد ولقطاع المساجد في الوزارة لما قاموا ویقومون به من جھد كبیر منذ بدایة أزمة كورونا وحتى الیوم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,378
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,345
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,980

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة