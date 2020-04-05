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"العدل" تقدم خدماتها لربع مليون مستفيد خلال 14 يوماً عبر بوابة "ناجز"

من خلال بنيتها الرقميّة التي تستخدم أحدث الأنظمة التشغيلية والتطبيقات

واصلت وزارة العدل سير أعمالها في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مرافقها العدليّة عن بُعد من خلال بنيتها الرقميّة التي تستخدم أحدث الأنظمة التشغيلية والتطبيقات المتقدمة.

وقدّمت بوابة ناجز "najiz.sa" خلال 14 يوماً أكثر من ربع مليون خدمة للمستفيدين عن بُعد وهم في منازلهم.

وعملت وكالة التحول الرقمي فور صدور قرار تعليق العمل على تجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل عن بُعد، حيث نجحت فرق العمل التقنية وخلال 24 ساعة في تدشين منصة العمل عن بُعد؛ لتمكين الكوادر العدليّة من قضاة وموظفين من الدخول لـ 15 نظاماً عن بُعد.

وأعدّت "العدل" برنامجاً تدريبياً تفاعلياً لتدريب منسوبيها على العمل عن بُعد، حيث ساعدت البنية التقنية للوزارة وأنظمتها المتقدمة على سرعة تمكين العمل الرقمي عن بُعد وبكفاءة عالية، في حين على المستوى الإداري أنجز موظفو الوزارة أكثر من 20 ألف معاملة عن بُعد.

وشكّلت الوزارة عديداً من فرق العمل من ضمنها فريق متخصص لدعم وتمكين العمل عن بُعد يعمل على مدار الساعة لضمان سير العمل بأقصى كفاءة تشغيلية، وفريق "ثقافة العمل عن بُعد" وهو فريق مشترك من إدارات عدة يستهدف إثراء وتوعية منسوبي الوزارة بآليات العمل عن بُعد، وعمل الفريق على بناء مسار تواصل فعّال يجمع منسوبي الوزارة عن بُعد عبر عديد من التطبيقات التفاعلية.

وعملت الوزارة على دراسة وتقييم الأسبوع الأول من العمل عن بُعد لدى منسوبيها وأعدت "دراسة تجريبية"، حيث أجرت اختباراً لأكثر من 3000 موظف من كوادر الوزارة للتعرُّف على تجربتهم في العمل عن بُعد، وجرى على أثر ذلك وفق المعطيات والنتائج، الأخذ بعديد من التوصيات لتحسين تجربة العمل عن بُعد لضمان جودتها تيسيراً وخدمةً للمستفيدين ولضمان سير منظومة العدالة بجودة وإتقان عن بُعد.

وزارة العدل بوابة ناجز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تقدم خدماتها لربع مليون مستفيد خلال 14 يوماً عبر بوابة "ناجز"
سبق

واصلت وزارة العدل سير أعمالها في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مرافقها العدليّة عن بُعد من خلال بنيتها الرقميّة التي تستخدم أحدث الأنظمة التشغيلية والتطبيقات المتقدمة.

وقدّمت بوابة ناجز "najiz.sa" خلال 14 يوماً أكثر من ربع مليون خدمة للمستفيدين عن بُعد وهم في منازلهم.

وعملت وكالة التحول الرقمي فور صدور قرار تعليق العمل على تجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل عن بُعد، حيث نجحت فرق العمل التقنية وخلال 24 ساعة في تدشين منصة العمل عن بُعد؛ لتمكين الكوادر العدليّة من قضاة وموظفين من الدخول لـ 15 نظاماً عن بُعد.

وأعدّت "العدل" برنامجاً تدريبياً تفاعلياً لتدريب منسوبيها على العمل عن بُعد، حيث ساعدت البنية التقنية للوزارة وأنظمتها المتقدمة على سرعة تمكين العمل الرقمي عن بُعد وبكفاءة عالية، في حين على المستوى الإداري أنجز موظفو الوزارة أكثر من 20 ألف معاملة عن بُعد.

وشكّلت الوزارة عديداً من فرق العمل من ضمنها فريق متخصص لدعم وتمكين العمل عن بُعد يعمل على مدار الساعة لضمان سير العمل بأقصى كفاءة تشغيلية، وفريق "ثقافة العمل عن بُعد" وهو فريق مشترك من إدارات عدة يستهدف إثراء وتوعية منسوبي الوزارة بآليات العمل عن بُعد، وعمل الفريق على بناء مسار تواصل فعّال يجمع منسوبي الوزارة عن بُعد عبر عديد من التطبيقات التفاعلية.

وعملت الوزارة على دراسة وتقييم الأسبوع الأول من العمل عن بُعد لدى منسوبيها وأعدت "دراسة تجريبية"، حيث أجرت اختباراً لأكثر من 3000 موظف من كوادر الوزارة للتعرُّف على تجربتهم في العمل عن بُعد، وجرى على أثر ذلك وفق المعطيات والنتائج، الأخذ بعديد من التوصيات لتحسين تجربة العمل عن بُعد لضمان جودتها تيسيراً وخدمةً للمستفيدين ولضمان سير منظومة العدالة بجودة وإتقان عن بُعد.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
02:03 PM

"العدل" تقدم خدماتها لربع مليون مستفيد خلال 14 يوماً عبر بوابة "ناجز"

من خلال بنيتها الرقميّة التي تستخدم أحدث الأنظمة التشغيلية والتطبيقات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت وزارة العدل سير أعمالها في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مرافقها العدليّة عن بُعد من خلال بنيتها الرقميّة التي تستخدم أحدث الأنظمة التشغيلية والتطبيقات المتقدمة.

وقدّمت بوابة ناجز "najiz.sa" خلال 14 يوماً أكثر من ربع مليون خدمة للمستفيدين عن بُعد وهم في منازلهم.

وعملت وكالة التحول الرقمي فور صدور قرار تعليق العمل على تجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل عن بُعد، حيث نجحت فرق العمل التقنية وخلال 24 ساعة في تدشين منصة العمل عن بُعد؛ لتمكين الكوادر العدليّة من قضاة وموظفين من الدخول لـ 15 نظاماً عن بُعد.

وأعدّت "العدل" برنامجاً تدريبياً تفاعلياً لتدريب منسوبيها على العمل عن بُعد، حيث ساعدت البنية التقنية للوزارة وأنظمتها المتقدمة على سرعة تمكين العمل الرقمي عن بُعد وبكفاءة عالية، في حين على المستوى الإداري أنجز موظفو الوزارة أكثر من 20 ألف معاملة عن بُعد.

وشكّلت الوزارة عديداً من فرق العمل من ضمنها فريق متخصص لدعم وتمكين العمل عن بُعد يعمل على مدار الساعة لضمان سير العمل بأقصى كفاءة تشغيلية، وفريق "ثقافة العمل عن بُعد" وهو فريق مشترك من إدارات عدة يستهدف إثراء وتوعية منسوبي الوزارة بآليات العمل عن بُعد، وعمل الفريق على بناء مسار تواصل فعّال يجمع منسوبي الوزارة عن بُعد عبر عديد من التطبيقات التفاعلية.

وعملت الوزارة على دراسة وتقييم الأسبوع الأول من العمل عن بُعد لدى منسوبيها وأعدت "دراسة تجريبية"، حيث أجرت اختباراً لأكثر من 3000 موظف من كوادر الوزارة للتعرُّف على تجربتهم في العمل عن بُعد، وجرى على أثر ذلك وفق المعطيات والنتائج، الأخذ بعديد من التوصيات لتحسين تجربة العمل عن بُعد لضمان جودتها تيسيراً وخدمةً للمستفيدين ولضمان سير منظومة العدالة بجودة وإتقان عن بُعد.

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