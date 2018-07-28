"آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليث

احتفل الشاعر محمد بن سعد آل زاهر بزواجه في قصره في مركز الحمضة بمحافظة تثليث.

وكان الحفل عائليًّا تماشيًا مع الأوامر والتعليمات والاحترازات الوقائية، بحضور شيخ قبيلة آل زاهر الشيخ علي بن عايض بن دايس.