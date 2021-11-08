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هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"

تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال الخدمات الرقمية

دشنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم، مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية للشركات الحكومية التقنية، بحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان، وشملت توقيع نماذج تعاون وشراكة بين الهيئة وعدد من الشركات الحكومية التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على عدة مراحل.

وشملت المبادرة حوكمة وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، وإعداد اللوائح التنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين تجربة المستفيد.

وأوضح المهندس الصويان، أن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات والخدمات الرقمية، لتجاوز عدة تحديات مثل تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات مشاركة البيانات، وغياب المواءمة؛ مشيرًا إلى أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية بشكل ممنهج متكامل؛ يسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية؛ فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى الوصول لبيئة جاذبة للاستثمار في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، وخلق فرص للابتكار والإبداع، بجانب تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي وبناء قدرات وطنية متميزة قادرة على تحقيق الريادة الرقمية للمملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتعد الهيئةُ الجهةَ المختصة بالحكومة الرقمية في المملكة والمرجعَ الوطني في شؤونها؛ إذ تعمل على الوصول إلى حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"
سبق

دشنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم، مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية للشركات الحكومية التقنية، بحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان، وشملت توقيع نماذج تعاون وشراكة بين الهيئة وعدد من الشركات الحكومية التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على عدة مراحل.

وشملت المبادرة حوكمة وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، وإعداد اللوائح التنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين تجربة المستفيد.

وأوضح المهندس الصويان، أن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات والخدمات الرقمية، لتجاوز عدة تحديات مثل تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات مشاركة البيانات، وغياب المواءمة؛ مشيرًا إلى أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية بشكل ممنهج متكامل؛ يسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية؛ فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى الوصول لبيئة جاذبة للاستثمار في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، وخلق فرص للابتكار والإبداع، بجانب تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي وبناء قدرات وطنية متميزة قادرة على تحقيق الريادة الرقمية للمملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتعد الهيئةُ الجهةَ المختصة بالحكومة الرقمية في المملكة والمرجعَ الوطني في شؤونها؛ إذ تعمل على الوصول إلى حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:13 PM

هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"

تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال الخدمات الرقمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم، مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية للشركات الحكومية التقنية، بحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان، وشملت توقيع نماذج تعاون وشراكة بين الهيئة وعدد من الشركات الحكومية التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على عدة مراحل.

وشملت المبادرة حوكمة وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، وإعداد اللوائح التنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين تجربة المستفيد.

وأوضح المهندس الصويان، أن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات والخدمات الرقمية، لتجاوز عدة تحديات مثل تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات مشاركة البيانات، وغياب المواءمة؛ مشيرًا إلى أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية بشكل ممنهج متكامل؛ يسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية؛ فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى الوصول لبيئة جاذبة للاستثمار في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، وخلق فرص للابتكار والإبداع، بجانب تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي وبناء قدرات وطنية متميزة قادرة على تحقيق الريادة الرقمية للمملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتعد الهيئةُ الجهةَ المختصة بالحكومة الرقمية في المملكة والمرجعَ الوطني في شؤونها؛ إذ تعمل على الوصول إلى حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها.

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